Яблучний Спас вже скоро: що не можна та можна робити у цей день

19 серпня християни відзначають Яблучний Спас – одне з найбільших церковних свят у році. Цього дня заведено освячувати в церкві яблука та інші фрукти, а потім пригощати ними рідних.

Оскільки це свято припадає на період Успенського посту, то є чимало обмежень і заборон, яких потрібно дотримуватися. 24 Канал розповість, яких саме.

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Що не можна робити на Яблучний Спас

19 серпня категорично заборонено сваритися, кричати, лихословити. Цього дня треба пробачити іншим всі образи, якщо комусь потрібна допомога – обов'язково відгукнутися.

Традиційно на Яблучний Спас освячують яблука та інші фрукти. Однак їх можна їсти лише після літургії, коли подякували Богові за врожай та всі Його дари.

Заборонена важка фізична праця: будівництво, робота в полі, прибирання, рукоділля, прання тощо.

На другий Спас з особливою повагою треба ставитися до комах – не вбивати й не проганяти їх.

Наші предки вірили, що на Яблучний Спас не можна купатися у водоймах, оскільки це тривожить русалок, які залягають на дно перед зимою.

Що можна робити на Яблучний Спас

19 серпня можна збирати яблука та заготовлювати їх на зиму.

Після освячення фруктів варто спекти з них пироги, приготувати млинці з яблучною начинкою.

Фруктами, які освячують в церкві, варто пригостити рідних, сусідів, друзів. Раніше люди вірили, що цього дня вони мають особливу цілющу силу.



На Яблучний Спас приготуйте пиріг / Фото Canva