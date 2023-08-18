Яблучний Спас вже скоро: що не можна та можна робити у цей день

18 серпня 2023, 21:00
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19 серпня християни відзначають Яблучний Спас – одне з найбільших церковних свят у році. Цього дня заведено освячувати в церкві яблука та інші фрукти, а потім пригощати ними рідних.

Оскільки це свято припадає на період Успенського посту, то є чимало обмежень і заборон, яких потрібно дотримуватися. 24 Канал розповість, яких саме.  

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Що не можна робити на Яблучний Спас 

  • 19 серпня категорично заборонено сваритися, кричати, лихословити. Цього дня треба пробачити іншим всі образи, якщо комусь потрібна допомога – обов'язково відгукнутися. 
  • Традиційно на Яблучний Спас освячують яблука та інші фрукти. Однак їх можна їсти лише після літургії, коли подякували Богові за врожай та всі Його дари.
  • Заборонена важка фізична праця: будівництво, робота в полі, прибирання, рукоділля, прання тощо.
  • На другий Спас з особливою повагою треба ставитися до комах – не вбивати й не проганяти їх. 
  • Наші предки вірили, що на Яблучний Спас не можна купатися у водоймах, оскільки це тривожить русалок, які залягають на дно перед зимою. 

Що можна робити на Яблучний Спас

  • 19 серпня можна збирати яблука та заготовлювати їх на зиму.
  • Після освячення фруктів варто спекти з них пироги, приготувати млинці з яблучною начинкою. 
  • Фруктами, які освячують в церкві, варто пригостити рідних, сусідів, друзів. Раніше люди вірили, що цього дня вони мають особливу цілющу силу. 


На Яблучний Спас приготуйте пиріг / Фото Canva

Автор: Христина Кобак