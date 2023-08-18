Яблочный Спас уже скоро: что нельзя и можно делать в этот день
18 августа 2023, 21:00Читати новину українською
19 августа христиане отмечают Яблочный Спас – один из самых больших церковных праздников в году. В этот день принято освящать в церкви яблоки и другие фрукты, а затем угощать ими родных.
Поскольку этот праздник приходится на период Успенского поста, есть немало ограничений и запретов, которых нужно соблюдать. 24 Канал расскажет, каких именно.
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Что нельзя делать на Яблочный Спас
- 19 августа категорически запрещено ссориться, кричать, злословить. В этот день надо простить другим все обиды, если кому-то нужна помощь – обязательно откликнуться.
- Традиционно на Яблочный Спас освящают яблоки и другие фрукты. Однако их можно есть только после литургии, когда поблагодарили Бога за урожай и все Его дары.
- Запрещен тяжелый физический труд: строительство, работа в поле, уборка, рукоделие, стирка и т.д.
- На второй Спас с особым уважением следует относиться к насекомым – не убивать и не прогонять их.
- Наши предки верили, что на Яблочный Спас нельзя купаться в водоемах, поскольку это тревожит русалок, залегающих ко дну перед зимой.
Что можно делать на Яблочный Спас
- 19 августа можно собирать яблоки и готовить их на зиму.
- После освящения фруктов следует испечь из них пироги, приготовить блинчики с яблочной начинкой.
- Фруктами, которые освящают в церкви, следует угостить родных, соседей, друзей. Раньше люди верили, что в этот день они обладают особой целебной силой.