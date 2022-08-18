Другий Спас є надзвичайно важливим для християн, оскільки серед всіх трьох Спасів він припадає на велике свято Преображення Господнє, пише 24 канал. Окрім того Яблучний Спас припадає на Успенський піст, тож має цілу низку заборон.
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Що можна робити в Яблучний Спас
- У цей день вирушають до церкви та освячують фрукти з нового врожаю, особливо яблука.
- Освяченими плодами заведено пригощати бідняків, рідних та близьких людей.
- Рвати яблука просять дітей. Кажуть, що "Дитяча рука ще не согрішила, тому Ісусикові вона мила".
- Після приходу з церкви треба відкусити першим яблуко та загадати бажання. За повір’ям, воно має обов’язково здійснитися.
- У Яблучний Спас заведено робити заготовки на зиму: компоти, варення, а також сушити яблука.
Головні заборони на Яблучний Спас
Що не можна робити на Яблучний Спас
- Не варто в цей день забувати про померлих родичів. Після церкви треба піти на цвинтар та пом’янути рідних.
- На Яблучний Спас не можна виконути хатню роботу та займатися фізичною роботою.
- Не рекомендовано шити, в’язати та займатися прибиранням.
- Категорично забороняється в цей день займатися будівельними роботами.
- Не можна проганяти комах та вбивати їх.
- Забороняється на Яблучного Спаса лаятися та сваритися.
- Не можна бажати комусь зла.
- Забороняється в цей день займатися ворожінням.
- У цей день заборонено їсти м’ясо та молочні продукти.
Прикмети на Яблучний Спас
- Якою погода буде на Яблучний Спас – такою буде й на Покрови, 14 жовтня.
- Якщо сьогодні немає дощу – то осінь буде сухою.
- Ясна погода на Яблучний Спас віщує майбутню морозну зиму.
- На деревах багато шпаків – чекайте на суворий січень.
- Дрібний дощ на Яблучний Спас – провісник дощової, холодної осені.
- Пожовкле листя на Яблучний Спас говорить про швидке похолодання.