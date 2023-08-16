Блогерка помила волосся яблучним оцтом: результат її приголомшив

Тікток-блогерка спробувала помити волосся сумішшю з яблучним оцтом. Результат був несподіваним: волосся стало м'яким та блискучим.

Блогерка Оrim вирішила відмовитися від шампуню, тож тепер у пошуках натуральних способів очищення волосся. Цього разу вона спробувала суміш з води та оцту.

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Що буде, якщо помити волосся оцтом

Дівчина використала пульверизатор та натуральний непастеризований яблучний оцет. До пульверизатора вона налила склянку води та 2 столові ложки оцту й все добре змішала.

Наступний крок – розділення волосся на частини та обприскування сумішшю коренів. Після цього потрібно зробити короткий масаж шкіри голови. Суміш потрібно потримати приблизно 10 хвилин, а потім змити водою.

Дівчина продемонструвала результат на вже сухому волоссі. Воно стало значно чистішим та м'якшим, а ще стало легке й блискуче. Блогерка зауважила, що таку процедуру можна робити 2 – 3 рази у місяць. До речі, це ніяк не впливає на запах волосся.

Навіщо мити волосся оцтом: відео