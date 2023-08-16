Блогерша помыла волосы яблочным уксусом: результат ее ошеломил

Титок-блогерша попыталась помыть волосы смесью с яблочным уксусом. Результат был неожиданным: волосы стали мягкими и блестящими.

Блоггерша Оrim решила отказаться от шампуня, поэтому теперь в поисках натуральных способов очищения волос. На этот раз она попробовала смесь из воды и уксуса.

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Что будет, если помыть уксусом волосы

Девушка использовала пульверизатор и непастеризованный натуральный яблочный уксус. В пульверизатор она налила стакан воды и 2 столовые ложки уксуса и все хорошо смешала.

Следующий шаг – разделение волос на части и опрыскивание смесью корней. После этого нужно сделать короткий массаж кожи головы. Смесь нужно подержать примерно 10 минут, затем смыть водой.

Девушка продемонстрировала результат на уже сухих волосах. Оно стало гораздо более чистым и мягким, а еще стало легким и блестящим. Блогерша отметила, что такую процедуру можно делать 2 – 3 раза в месяц. Кстати, это никак не влияет на запах волос.

Зачем мыть волосы уксусом: видео