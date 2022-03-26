"Я вас знайду, Руслане": музикант Горовий розповів теплу історію евакуації бабусі

Музикант Руслан Горовий все життя займається волонтерством. Допомагає артист і зараз, зокрема й людям старшого віку.

На жаль, багато стареньких дідусів та бабусь потребують підтримки, адже не можуть самі собі допомогти. Про свою історію Горовий розповів в ефірі 24 каналу.

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Вчора, 25 березня, музикант із другом евакуйовували красиву 81-річну бабусю Аллу Борисівну. Жінка не могла впоратися сама (ні одягнутися, ні пересуватися), тому чоловіки їй допомогали.

"Носитиму вас на руках"

Кажу їй: "Все, нарешті настав момент, коли я вас носитиму на руках", – пожартував Горовий. Волонтер переносив бабусю з будинку, до ліфта, потім в автомобіль.

Коли на вокзалі я посадив її у поїзд, вона сказала: "Я вас знайду, Руслане". Відповів їй: "Ви мені погрожуєте?",

– з усмішкою поділився теплою історією Горовий.

Він зауважив, що фронт – скрізь. Хто хоче допомагати – завжди знайде можливість. "Багато стареньких, які не можуть спуститися. Зайдіть, заспокойте, сходіть за ліками", – додав музикант.

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