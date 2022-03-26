К сожалению, многие пожилые люди нуждаются в поддержке, так как не могут сами себе помочь. О своей истории Горовой рассказал в эфире 24 канала.

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Вчера, 25 марта, музыкант с другом эвакуировали красивую 81-летнюю бабушку Аллу Борисовну. Женщина не могла справиться сама (ни одеться, ни передвигаться), поэтому мужчины помогали ей.

"Буду носить вас на руках"

Говорю ей: "Все, наконец-то настал момент, когда я буду вас носить на руках", – пошутил Горовой. Волонтер переносил бабушку из дома, в лифт, затем в автомобиль.

Когда на вокзале я посадил ее в поезд, она сказала: "Я вас найду, Руслан". Ответил ей: "Вы мне угрожаете?",

– с улыбкой поделился теплой историей Горовой.

Он заметил, что фронт – везде. Кто хочет помогать – всегда найдет возможность. "Многие старики, которые не могут спуститься. Зайдите, успокойте, сходите за лекарством", – добавил музыкант.

Музыкант Горовой рассказал теплую историю эвакуации: смотрите видео