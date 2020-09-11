Українська співачка Alina Pash відома тим, що у своїх творчості незмінно використовує етно-мотиви. Вона смілива та відверта, щира із шанувальниками. Виконавиця розповіла про участь у проєкті "Х-фактор", а також зізналася, як їй вдалося віднайти оригінальний стиль в музиці та одязі.

Alina Pash стала гостею молодіжного форуму "Молодвіж", який цьогоріч відбувся вже втретє. Журналісти LifeStyle 24 поспілкувалися з Аліною про досвід, який дала участь на "Х-факторі", про сучасну творчість та нахнення. А також не оминули увагою мітинг під Кабміном, що 3 вересня організували музиканти та представники івент-індустрії.

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Багатьом Ви запам'яталися своєю участю на "Х-факторі". Який досвід Вам дала участь у цьому проєкті? Що звідки Ви почерпнули для себе?

Насамперед, він мені дав досвід. Досвід роботи на телебаченні, з камерою, досвід вибору тощо. Це школа, яку ніколи не забудеш, вона була дуже яскравою. Десь непростою, але такі речі треба вміти фільтрувати. Я вдячна, що таке зі мною сталося, але не скажу, що там було весело.

Alina Pash на "Х-факторі": дивіться відео онлайн

Ваш стиль у музиці досить оригінальний та цікавий. Як знайшли його?

Безумовно, я надихалася іншими артистами. Насамперед, це були ті люди, які проявляли себе через автентичність свого краю або свою зовнішність. Тому, це дало мені поштовх. Проте найбільшу роль відіграло те, що я саме така, яка є. Я не хочу співати, як Вітні Г'юстон. Не тому, що не можу взяти такі високі ноти, а тому, що не є нею. Я шукатиму власні ноти. Мені дуже подобається і приємно, коли я бачу, що під мою музику ставлять танці. Це круто, адже я мотивую людей рухатися, а рух – це життя.

Що можете порадити музикантам-початківцям, які намагаються знайти себе у цій сфері та запам'ятатися аудиторії?

Я б радила їм вміти фільтрувати літературу, яку вони читають, та інформацію, яку вони споживають у соціальних мережах. Є багато каналів, сторінок, людей, на яких можна підписатися, які щодня розказують про те, як можна побороти комплекси та страх. Я б радила їм фільтрувати інформаційне поле.

Коли надихаєшся людьми, які рухаються до чогось хорошого, то сам рухаєшся до чогось хорошого,

– зауважила Аліна Паш.



Alina Pash на "Молодвіжі" / Фото Олена Одлежук

Ви взяли участь у мітингу, що був організований представниками шоу-бізнесу та івент-сфери, – щоб "достукатись" до Кабінету Міністрів та дозволити проводити концерти у безпечних умовах. Серед присутніх було небагато артистів, як гадаєте, чому представники музичної індустрії не згуртувалися і не вийшли разом із Вами та Вашими колегами?

На мою думку, шоу-бізнес в Україні все-таки поділений на клани. Я перебуваю посеред цих кланів, бо не належу до жодної з музичних індустрій, а поєдную у своїй творчості їх всіх. Наші люди не вміють товаришувати і триматися купи. Їм ще треба вчитися поважати один одного, поважати працю своїх колег. Я дуже сподіваюся, що в недалекому майбутньому ми все-таки зможемо знайти спільну мову для того, щоб зробити спільне благо, віднайти кожен своє місце, свою аудиторію. Насправді, аудиторії з різними смаками вистачає, а от респекту у колег один до одного бракує.

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