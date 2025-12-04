З Введенням в храм Пресвятої Богородиці 2025: теплі привітання у картинках і словах для вірян

Сьогодні, 4 грудня, за старим стилем віряни відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці. У цей важливий день слід побажати усього найкращого своїм рідним і близьким.

Це свято нагадує християнам про виконання обітниці праведних Йоакима та Анни, які віддали свою доньку на служіння Богу в Єрусалимському храмі. 24 Канал підготував гарні привітання з днем Введення в храм Пресвятої Богородиці у картинках, листівках, прозі й віршах.

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2025 за старим стилем: привітання у картинках, прозі й віршах

Сьогодні свято для всіх християн, адже Введення в храм Пресвятої Богородиці – той день, коли ми згадуємо про захисницю нашу і покровительку Діву Марію, чиї батьки віддали Її у служіння Богу. Саме із введення в храм почався шлях, який призвів до народження Ісуса Христа і того, що наші гріхи були спокуті.

***

З Божою ласкою та благословенням вітаю всіх з гарним святом Введенням в храм Пресвятої Богородиці. Побажати хочу, щоб у кожного з вас був свій турботливий ангел охоронець, щоб добрі справи завжди переважали над гріхами, щоб зусилля винагороджувалися, а щирі помисли здійснювались!

***

До Дня введення в храм

Богородиці Святою!

Хай легко живеться вам,

І у душі панує спокій!

Нехай у всьому допоможе Бог,

Будуть близькі цінувати.

Щастя вам великий шматок,

Щоб ні краплі не тужити!

***

У цей день Марія увійшла в Храм,

Цим Вона стала близькою до Бога.

Так нехай Вона подарує вам

Життя лише щасливу дорогу.

Збереже від смутку і біди,

Від проблем, і від лихого слова.

Також нехай допоможе вам Завіт

Бути завжди щасливим і здоровим.

***

Зі світлим святом Введення в храм Пресвятої Богородиці! Нехай вона збереже тебе від негараздів і бід! Бажаю добра і миру, радості і достатку, тепла і краси! Нехай віра в Бога допомагає долати будь-які перешкоди!

***

У день світлого свята – Введення у храм Пресвятої Богородиці нехай Бог пошле терпіння і здоров'я, сильної віри і великої надії, чесності і вірності, розсудливості і доброти сердець.

***

З Днем Введення в храм

Нашої небесної неньки!

Ось волає до небес,

Дзвін чудесний.

Щиро вітаю тебе

І бажаю благодаті й миру.

Щастя, радості, добра

І щоб життя було як диво.

***

З Введенням у храм привітати,

Хочу сьогодні я весь люд.

Адже Святу Богородицю

Всі прославляють там і тут.

Вам у свято це побажаю

Я віри, щастя і добра,

Просіть допомоги – почує

Благання від серця всі вона.

