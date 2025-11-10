Всесвітній день молоді подекуди відзначають 10 листопада. 24 Канал розповість історію свята та запропонує варіанти привітань з цією датою.

Це неофіційне свято, що несе ідею миру, солідарності й боротьби проти дискримінації.

Історія свята почалась у 1945 році. Приблизно через два місяці після завершення Другої світової війни відбулась Всесвітня конференція молоді. Вона завершилась заснуванням Всесвітньої федерації демократичної молоді. Ця подія відбулась 10 листопада – саме тому дата стала ще одним неофіційним святом молоді.

Об'єднання молодіжних організацій мало возз'єднати молодь незалежно від раси, національності, політичних чи релігійних поглядів. Тоді як Всесвітня федерація демократичної молоді бореться за мир, незалежність народів та згуртування проти нацизму, расизму, колоніалізму.

Привітання з Всесвітнім днем молоді

Щиро вітаю з Всесвітнім днем молоді! Це свято енергії, віри у власні сили та бажання змінювати світ на краще. Нехай у серці завжди буде впевненість у собі, жага до знань, а життя буде наповнене яскравими подіями й добрими справами!



Вітаю з Днем молоді! Бажаю тобі драйву, енергії та сил, які вестимуть тебе вперед. А ще – шаленої любові до життя!



Молодість – це час можливостей. Живи на повну, не бійся робити помилки й відкривати для себе світ. Хай кожен день приносить нові цікаві ідеї, щирих людей поруч і впевненості у тому, що все найкраще – попереду. Вітаю з Днем молоді!