25 жовтня всі любителі італійської пасти відзначають Всесвітній день макаронів. Один з кращих способів відсвяткувати Всесвітній день макаронів – приготувати на вечерю пасту та насолоджуватися її чудовим смаком та ароматом.

У 1995 році під час проведення щорічного тематичного конгресу в Римі надійшла пропозиція про заснування спеціального свята, який би об'єднував любителів макарони у всьому світі. У цей день проводяться святкові заходи з цікавими конкурсами, кулінарними майстер-класами та змаганнями з варіння найсмачніших макаронів і соусів.

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Макарони люблять всі – від дітей до дорослих, а варіантів приготування пасти є безліч: з маслом і сиром, томатами і базиліком, морепродуктами та вершковим соусом, з фаршем, тунцем, чи білими грибами. Саме тому редакція LifeStyle 24 підготувала 3 смачні рецепти пасти від українського кулінара Євгена Клопотенка, яку можна легко приготувати на вечерю.

Паста Болоньєзе



Рецепт приготування пасти

Інгредієнти:

300 г яловичини (м'якоть);

яловичини (м'якоть); 150 г свинячої грудинки (або бекон);

свинячої грудинки (або бекон); 1 морква;

2 стебла селери;

1 цибуля;

300 г томатів пелаті (або томати у власному соку);

100 мл червоного вина (сухе);

200 мл молока;

2-3 ст. л. оливкової олії;

за смаком сіль та перець;

один з видів італійської пасти – тальятелле, лінгвіні або папарделе.



Паста Болоньєзе від Євгена Клопотенка

Рецепт приготування пасти Болоньєзе

Наріжте 300 грамів м'якоті яловичини невеликими шматочками, які зручно закидати у м'ясорубку. Підготуйте томатне пюре з помідорів, яке можете збити в блендері. Для соусу болоньєзе наріжте кубиками 150 грамів грудинки і 1 цибулину. Приблизно такими ж кубиками наріжте 2 стебла селери і 1 моркву. На пательню відправте кубики бекону і підрум'яньте їх на 2-3 ст. л. оливкової олії. Додайте кубики моркви, цибулі і стебла селери. Готуйте 3-4 хвилини всі овочі. Потім додайте на пательню фарш, при постійному перемішуванні підрум'яньте 1-2 хвилини, щоб він потемнішав. Влийте на пательню 100 мл червоного вина і випарюйте його протягом 1-2 хвилин, щоб залишився лише винний аромат. Далі влийте томатне пюре і тушкуйте на маленькому вогні 20-30 хвилин. Додайте сіль і перець за смаком. У кінці приготування влийте 200 мл молока і тушкуйте ще 5-7 хвилин. Молоко тут потрібне для того, щоб трохи пом'якшити кислотність томатів – смак соусу виходить дуже ніжним. Варіть пасту згідно з тим, як написано на упакуванні. на 1 л води необхідно брати 10 г солі. Відварену пасту викладіть на тарілку і щедро додайте соус болоньєзе. За бажанням можете посипати страву тертим пармезаном.

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Паста з тунцем і оливками



Паста з тунцем і оливками за рецептом Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

200 г пасти тальятеллі;

пасти тальятеллі; 0,5 ріпчастої цибулі (половина невеликої цибулини);

ріпчастої цибулі (половина невеликої цибулини); 6-7 оливок (без кісточки);

(без кісточки); 90 г консервованого тунця (шматками у власному соку);

консервованого тунця (шматками у власному соку); 0,5 зубчиків часнику;

часнику; 50 мл білого сухого вина;

білого сухого вина; 30 г сиру пармезан;

оливкова олія (для смаження);

за смаком сіль, перець.



Покроковий рецепт приготування пасти

Рецепт приготування пасти з тунцем і оливками

Тальятеле (200 г) відваріть до готовності в підсоленій воді. На 1 літр води потрібно 100 г макаронів і 10 г солі. Пасту необхідно відварювати на 1 хвилину менше, ніж зазначено на упакуванні. Цибулю (½ шт.) дрібно поріжте і обсмажте на сковороді з невеликою кількістю оливкової олії, до тих пір, поки вона не стане прозорою. Додайте оливки (6-7 шт.), дрібно порубаний часник (½ зубчика) і біле вино (50 мл). Дайте вину трохи випаритися. Перед тим, як викласти на пательню відварені тальятеле, додайте невелику кількість води, в якій вони варилися. Так страва буде набагато соковитішою. Викладіть тальятеле і добре перемішайте з тунцем (90 г), тушкуйте ще хвилину, не більше. Викладіть на тарілки, посипте тертим пармезаном (30 г) і свіжомеленим перцем.

Паста з білими грибами



Рецепт приготування пасти з білими грибами

Інгредієнти:

200 г спагеті;

спагеті; 100-150 г білих грибів (заморожених);

білих грибів (заморожених); 0,5 ріпчастої цибулі (половина невеликої цибулини);

ріпчастої цибулі (половина невеликої цибулини); 50 мл вершків (30-33% жирності);

вершків (30-33% жирності); 50 мл білого вина;

білого вина; 2 гілочки м'яти;

30 г сиру пармезан;

сиру пармезан; оливкова олія (або соняшникова олія для смаження);

за смаком сіль, перець.



Покроковий рецепт приготування пасти

Рецепт приготування пасти з білими грибами