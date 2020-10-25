Всесвітній день макаронів: 3 смачні рецепти пасти, які можна приготувати на вечерю
25 жовтня всі любителі італійської пасти відзначають Всесвітній день макаронів. Один з кращих способів відсвяткувати Всесвітній день макаронів – приготувати на вечерю пасту та насолоджуватися її чудовим смаком та ароматом.
У 1995 році під час проведення щорічного тематичного конгресу в Римі надійшла пропозиція про заснування спеціального свята, який би об'єднував любителів макарони у всьому світі. У цей день проводяться святкові заходи з цікавими конкурсами, кулінарними майстер-класами та змаганнями з варіння найсмачніших макаронів і соусів.
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Макарони люблять всі – від дітей до дорослих, а варіантів приготування пасти є безліч: з маслом і сиром, томатами і базиліком, морепродуктами та вершковим соусом, з фаршем, тунцем, чи білими грибами. Саме тому редакція LifeStyle 24 підготувала 3 смачні рецепти пасти від українського кулінара Євгена Клопотенка, яку можна легко приготувати на вечерю.
Паста Болоньєзе
Рецепт приготування пасти
Інгредієнти:
- 300 г яловичини (м'якоть);
- 150 г свинячої грудинки (або бекон);
- 1 морква;
- 2 стебла селери;
- 1 цибуля;
- 300 г томатів пелаті (або томати у власному соку);
- 100 мл червоного вина (сухе);
- 200 мл молока;
- 2-3 ст. л. оливкової олії;
- за смаком сіль та перець;
- один з видів італійської пасти – тальятелле, лінгвіні або папарделе.
Паста Болоньєзе від Євгена Клопотенка
Рецепт приготування пасти Болоньєзе
- Наріжте 300 грамів м'якоті яловичини невеликими шматочками, які зручно закидати у м'ясорубку. Підготуйте томатне пюре з помідорів, яке можете збити в блендері.
- Для соусу болоньєзе наріжте кубиками 150 грамів грудинки і 1 цибулину. Приблизно такими ж кубиками наріжте 2 стебла селери і 1 моркву.
- На пательню відправте кубики бекону і підрум'яньте їх на 2-3 ст. л. оливкової олії.
- Додайте кубики моркви, цибулі і стебла селери. Готуйте 3-4 хвилини всі овочі.
- Потім додайте на пательню фарш, при постійному перемішуванні підрум'яньте 1-2 хвилини, щоб він потемнішав.
- Влийте на пательню 100 мл червоного вина і випарюйте його протягом 1-2 хвилин, щоб залишився лише винний аромат.
- Далі влийте томатне пюре і тушкуйте на маленькому вогні 20-30 хвилин. Додайте сіль і перець за смаком.
- У кінці приготування влийте 200 мл молока і тушкуйте ще 5-7 хвилин. Молоко тут потрібне для того, щоб трохи пом'якшити кислотність томатів – смак соусу виходить дуже ніжним.
- Варіть пасту згідно з тим, як написано на упакуванні.
- на 1 л води необхідно брати 10 г солі. Відварену пасту викладіть на тарілку і щедро додайте соус болоньєзе. За бажанням можете посипати страву тертим пармезаном.
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Паста з тунцем і оливками
Паста з тунцем і оливками за рецептом Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- 200 г пасти тальятеллі;
- 0,5 ріпчастої цибулі (половина невеликої цибулини);
- 6-7 оливок (без кісточки);
- 90 г консервованого тунця (шматками у власному соку);
- 0,5 зубчиків часнику;
- 50 мл білого сухого вина;
- 30 г сиру пармезан;
- оливкова олія (для смаження);
- за смаком сіль, перець.
Покроковий рецепт приготування пасти
Рецепт приготування пасти з тунцем і оливками
- Тальятеле (200 г) відваріть до готовності в підсоленій воді. На 1 літр води потрібно 100 г макаронів і 10 г солі. Пасту необхідно відварювати на 1 хвилину менше, ніж зазначено на упакуванні.
- Цибулю (½ шт.) дрібно поріжте і обсмажте на сковороді з невеликою кількістю оливкової олії, до тих пір, поки вона не стане прозорою.
- Додайте оливки (6-7 шт.), дрібно порубаний часник (½ зубчика) і біле вино (50 мл). Дайте вину трохи випаритися.
- Перед тим, як викласти на пательню відварені тальятеле, додайте невелику кількість води, в якій вони варилися. Так страва буде набагато соковитішою.
- Викладіть тальятеле і добре перемішайте з тунцем (90 г), тушкуйте ще хвилину, не більше.
- Викладіть на тарілки, посипте тертим пармезаном (30 г) і свіжомеленим перцем.
Паста з білими грибами
Рецепт приготування пасти з білими грибами
Інгредієнти:
- 200 г спагеті;
- 100-150 г білих грибів (заморожених);
- 0,5 ріпчастої цибулі (половина невеликої цибулини);
- 50 мл вершків (30-33% жирності);
- 50 мл білого вина;
- 2 гілочки м'яти;
- 30 г сиру пармезан;
- оливкова олія (або соняшникова олія для смаження);
- за смаком сіль, перець.
Покроковий рецепт приготування пасти
Рецепт приготування пасти з білими грибами
- Гриби (100-150 г) необхідно розморозити при кімнатній температурі. Половину грибів відкладіть окремо – їх використаємо для подачі. Цю половину грибів обсмажте на пательні з рослинною олією до золотистої скоринки, додайте сіль і перець за смаком. Відваріть спагеті (200 г) в підсоленій воді.
- Цибулю (½ шт.) дрібно поріжте і обсмажте на пательні з невеликою кількістю оливкової олії, поки вона не стане прозорою. Додайте другу половину грибів і обсмажте ще кілька хвилин. Додайте дрібку солі.
- Додайте біле вино (50 мл) і дайте йому трохи випаритися.
- Додайте вершки (50 мл) і спагеті та тушкуйте ще 2 хвилини. Перед подачею на стіл додайте тертий пармезан (30 г), подрібнені листочки м'яти (кілька гілочок) і мелений перець.