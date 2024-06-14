Дякуємо, що рятуєте життя: неймовірні привітання у картинках зі Всесвітнім днем донора крові

Щороку 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові. Резолюцію про запровадження свята 23 травня 2005 року прийняла Всесвітня асамблея охорони здоров'я. У наш час бути донором – дуже цінно та важливо.

Дату свята обрали на честь дня народження Карла Ландштайнера. Він народився в Австрії, був лікарем, імунологом та інфекціоністом. Спеціаліст отримав Нобелівську премію за своє відкриття. Чоловік виявив, що різні групи крові можуть бути сумісними, передає LifeStyle 24.

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З нагоди Всесвітнього дня донора крові наша редакція підготувала добірку привітань у картинках. Вітаємо усіх причетних з професійним святом. Дякуємо за порятунок багатьох життів, ваш вклад у майбутнє – неймовірний.

Всесвітній день донора крові 2024: картинки-привітання

Привітання для донорів крові / Фото Freepik

Привітання для донорів крові / Фото Freepik

Привітання для донорів крові / Фото Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Привітання для донорів крові / Фото Обласне управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Привітання для донорів крові / Фото Юр'ївська селищна рада

Привітання для донорів крові / Фото Житомирська обласна рада

Привітання для донорів крові / Фото Freepik

Привітання для донорів крові / Фото Canva

Привітання для донорів крові / Фото Canva

Привітання для донорів крові / Фото Freepik

Сподіваємося, що ви обрали картинки, якими сьогодні привітаєте знайомих донорів зі святом. Подякуйте їм за роботу, адже вона є дуже важливою.