Що цікаво, цей день встановив Всесвітній рух за доброту у 1988 році, пише 24 Канал з посиланням на World Kindness Movement. І відтоді він став глобальною подією, що нагадує кожному з нас про силу емпатії та людяності.
Крім цього, головний меседж свята полягає в тому, що навіть найменші акти доброти можуть мати величезний вплив на життя іншої людини та загальну атмосферу в спільноті. Особливо в умовах сьогодення, коли наше суспільство переживає складні часи, доброта допомагає підтримувати моральний дух і дарує надію.
Саме тому наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, прозі й віршах зі Всесвітнім днем доброти, які ви можете надіслати рідним і друзям.
Всесвітній день доброти 2025: привітання у картинках, прозі й віршах
З днем доброти! Нехай світ оточує добро, яке виходитиме від щирого серця, від всієї душі і спонтанно. Бажаю, щоб добрі вчинки стали щоденними та оточували нас своєю турботою.
***
Всім людям потрібна доброта і нехай більше трапляється добрих справ! Бажаю щирих проявів хороших якостей і вчинків, бути уважними до інших та не соромитися виявити турботу!
***
А доброта, як сонце на світанку –
Освітлює і зігріває все.
І цілий світ в прозорому серпанку
Тепло і доброту у собі несе.
І так приємно радість відчувати,
І дотик ніжний сонечка згори.
І хочеться всю землю обійняти,
Бо щастя всюди, що не говори.
Привітання зі Всесвітнім днем доброти 2025 / Колаж LifeStyle24
***
У день Всесвітній доброти
Всім даруй свої усмішки,
Нехай збуваються мрії,
І стираються помилки.
Вся планета в цей день
Нехай радіє і сміється,
Роздавай добро всюди,
І воно до тебе повернеться!
***
Я хочу, щоб таке прекрасне і дивовижне почуття, як доброта, виявлялося завжди спонтанно, щоб із самих глибин серця воно народжувалося і виривалося назовні. Нехай оточує нас все найкраще день за днем. З найдобрішим святом!
Привітання зі Всесвітнім днем доброти 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Зі святом! Доброта нехай у кожному серці живе, щоб спонтанно зароджувалась вона, розповсюджуючи свої обійми, огортаючи собою все навколо. Нехай це найдобріше і щире свято довгі роки живе і стає все більш відомим!
***
У день Всесвітній доброти,
З щирого серця вам побажаю
Якомога більше теплоти,
І щастя вам без краю.
Не бійтеся віддавати
Добро і радість близьким,
І нехай прибуде благодать,
А життя за все дякує надлишком!
Привітання зі Всесвітнім днем доброти 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Світу не вистачає доброти,
І з ним своєю поділися,
І крапелька твого добра
Точно зробить світліше життя.
У день Всесвітньої доброти
Бажаю один до одного протягнути долоні,
І добром, ласкою і теплом,
Нехай цей день ваше життя наповнить.