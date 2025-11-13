Що цікаво, цей день встановив Всесвітній рух за доброту у 1988 році, пише 24 Канал з посиланням на World Kindness Movement. І відтоді він став глобальною подією, що нагадує кожному з нас про силу емпатії та людяності.

Крім цього, головний меседж свята полягає в тому, що навіть найменші акти доброти можуть мати величезний вплив на життя іншої людини та загальну атмосферу в спільноті. Особливо в умовах сьогодення, коли наше суспільство переживає складні часи, доброта допомагає підтримувати моральний дух і дарує надію.

Саме тому наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, прозі й віршах зі Всесвітнім днем доброти, які ви можете надіслати рідним і друзям.

Всесвітній день доброти 2025: привітання у картинках, прозі й віршах

З днем доброти! Нехай світ оточує добро, яке виходитиме від щирого серця, від всієї душі і спонтанно. Бажаю, щоб добрі вчинки стали щоденними та оточували нас своєю турботою.

Всім людям потрібна доброта і нехай більше трапляється добрих справ! Бажаю щирих проявів хороших якостей і вчинків, бути уважними до інших та не соромитися виявити турботу!

А доброта, як сонце на світанку –

Освітлює і зігріває все.

І цілий світ в прозорому серпанку

Тепло і доброту у собі несе.

І так приємно радість відчувати,

І дотик ніжний сонечка згори.

І хочеться всю землю обійняти,

Бо щастя всюди, що не говори.

У день Всесвітній доброти

Всім даруй свої усмішки,

Нехай збуваються мрії,

І стираються помилки.

Вся планета в цей день

Нехай радіє і сміється,

Роздавай добро всюди,

І воно до тебе повернеться!

Я хочу, щоб таке прекрасне і дивовижне почуття, як доброта, виявлялося завжди спонтанно, щоб із самих глибин серця воно народжувалося і виривалося назовні. Нехай оточує нас все найкраще день за днем. З найдобрішим святом!

Зі святом! Доброта нехай у кожному серці живе, щоб спонтанно зароджувалась вона, розповсюджуючи свої обійми, огортаючи собою все навколо. Нехай це найдобріше і щире свято довгі роки живе і стає все більш відомим!

У день Всесвітній доброти,

З щирого серця вам побажаю

Якомога більше теплоти,

І щастя вам без краю.

Не бійтеся віддавати

Добро і радість близьким,

І нехай прибуде благодать,

А життя за все дякує надлишком!

Світу не вистачає доброти,

І з ним своєю поділися,

І крапелька твого добра

Точно зробить світліше життя.

У день Всесвітньої доброти

Бажаю один до одного протягнути долоні,

І добром, ласкою і теплом,

Нехай цей день ваше життя наповнить.