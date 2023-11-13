Тобі личить добро: зворушливі картинки-привітання з Всесвітнім днем доброти

Щорічно, 13 листопада, у світі відзначають Всесвітній день доброти. Мета цієї події – нагадати людям, що основою будь-якої нації є доброта та людяність.

Ми живемо у світі, де люди гоняться за успіхом, кар'єрою та керівними посадами. Тому не дивно, що моральні цінності відійшли на другий план. Для того, аби нагадати людям, що є основою суспільства, був створений Всесвітній день доброти. Детальніше про це свято та як проявляти добро у повсякденному житті – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Які державні свята відзначатимемо у листопаді та чи будуть додаткові вихідні

Історія заснування

Традиційно Всесвітній день доброти святкують 13 листопада. Дату обрали не випадково, адже саме у цей день у 1998 році відбулось відкриття Першої конференції Всесвітнього руху доброти. Саму організацію Всесвітній рух доброти створили на рік раніше в Токіо. Її учасники – це волонтери з різних країн, які не втомлюються нагадувати світу, що доброта, гуманність та прийняття – ознаки цивілізованого суспільства. Саме це і є головним у Декларації Руху доброти. Мета – нагадати світу про важливість добрих вчинків, об'єднати якогомога більше людей навколо цієї організації.

Як творити добро у повсякденному житті

Люди завжди захоплені своїми справами, вважаючи, що робити добро – це обов'язково забирає сили, час та кошти. Але ми доведемо, що добрі вчинки – це надзвичайно просто. Головне – почати. Отож що радять психологи:

Не скупіться на компліменти. Скажіть подрузі, яка у неї чудова сукня або як їй пасує макіяж. Або ж похваліть дітей за успіхи у школі та гарні оцінки. Це додає впевненості у собі.

Показуйте вдячність. Подякуйте касиру за привітне ставлення, офіціанту – за гарне обслуговування, а таксисту – за комфортну поїздку. Це мотивує працювати краще.

Почастуйте колег смачненьким. Принесіть в офіс солодощі, каву чи піцу. Колектив оцінить ваш вчинок. Це гарний привід поспілкуватись на неробочі теми та зробити перерву.

Якщо бачите бездомну тварину – купіть сашетку корму. Це коштує недорого, але так ви даєте шанс тварині вижити.

Подзвоніть або напишіть повідомлення своїм рідним. Запитайте, як у них справи, як вони себе почувають. Їм буде приємно відчути, що ви про них піклуєтесь.

Привітання для друзів із Днем доброти

Редакція 24 Каналу підготувала добірку яскравих картинок, щоб ви могли надіслати своїм рідним і привітати їх із цим чудовим днем.



Привітання із Всесвітнім Днем доброти / Фото Pinterest



Привітання із Всесвітнім Днем доброти / Фото Pinterest



Привітання із Всесвітнім Днем доброти / Фото Pinterest