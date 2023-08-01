Заздритимуть всі сусіди: які знаки зодіаку отримають найкращий врожай

Незабаром городники збиратимуть врожай, а дехто вже почав це робити. Зірки пророкують, що частині знаків цього року значно більше пощастить.

Найкращий урожай отримають Козороги, Терези, Раки та Діви. Про це пише 24 Канал.

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Козоріг

Цього року ви дуже багато часу приділили власному городу. Зокрема, піклувалися про картоплю, капусту, квасолю, моркву й інші овочі та фрукти. Час приготувати місце для врожаю.

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Терези

Ви завжди проявляєте увагу до деталей та доглядаєте за садом і городом. Зірки пророкують вам врожайний рік. Сусідам залишається лише заздрити.

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Рак

Астрологи прогнозують, що цього року ваші зусилля у сфері сільського господарства буде винагороджено. Тож зберете прекрасний врожай.

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Діва

Цей знак зодіаку є одним з найкращих городників і садівників, переконані астрологи. Не дарма ви вчили, що коли краще саджати, поливати і яким добривом підживлювати. Вже незабаром будете збирати якісний урожай.

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