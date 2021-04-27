За підсумками 2020 року вперше український виробник коньяку увійшов до топ-10 алкогольних напоїв авторитетного британського видання Drinks International.

Коньяк "ShustoFF" посів шосте місце за рівнем продажів у світі згідно з рейтингом "Millionair's Club".

За рік продажі коньяків "ShustoFF" зросли на 52% порівняно з попереднім періодом.

Наразі коньяк України "ShustoFF" експортується до десятків країн.

Світового визнання та популярності бренду "ShustoFF" вдалося досягти завдяки поєднанню сучасних технологій з багатими традиціями коньячного мистецтва, що зародилися ще у 1863 році, коли було засновано "Одеський коньячний завод".