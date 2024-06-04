Коли в Україні святкуватимуть Вознесіння Господнє у 2024 році: дата важливого свята

Вже зовсім скоро християни східного обряду святкуватимуть одне з найголовніших церковних свят – Вознесіння Господнє. У цей день згадується, як Ісус Христос зник у небі. Спостерігали за подією його апостоли.

Традиційно свято припадає на сороковий день після Воскресіння Христового, тож воно немає фіксованої дати. Коли ж віряни святкуватимуть цього року, розповість LifeStyle 24.

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Вознесіння Господнє 2024: дата та традиції свята

У 2024 році православні християни та греко-католики святкували Великдень 5 травня, тож свято Вознесіння Господнього відбудеться 13 червня. А от римо-католики вже його відзначили 9 травня.

У важливе релігійне свято люди обов'язково йдуть до церкви. Вважається, що у цей день Господь чує молитви та прохання усіх вірян, однак важливо звертатися до Ісуса Христа щиро. Хтось йде у храм, аби поставити свічку, адже тоді також поминають покійних родичів.

У день Вознесіння Господнього варто присвятити час благодійності та допомагати нужденним. Кажуть, що Син Божий у свято приходить до людей, тому бачить всі їхні вчинки. Якщо зробити добру справу, то незабаром у життя прийде щастя. До речі, відмовляти у допомозі у свято не слід.

Наші предки мали особливу традицію – пекти печиво, яке виглядало як драбина. Це символізували те, як Ісус Христос вознісся на небо. Солодощами було заведено пригощати усіх близьких людей. Цікаво, що прикрашають будинок зеленю більше на Трійцю, однак і під час свята Вознесіння це можна робити.