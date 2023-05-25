Привітання з Вознесінням Господнім: картинки та листівки до великого свята

Вознесіння Господнє святкують щороку через 40 днів після Великодня. Цьогоріч одне з найбільших християнських свят випало на 25 травня.

Вознесіння Господнє – велике християнське свято, одне з 12 головних подій. Церква вшановує день, коли Ісус Христос зібрав апостолів та в їхній присутності на горі Елеон вознісся на небо. 24 Канал зібрав картинки-привітання й листівки, якими варто сьогодні привітати рідних та близьких.

До теми Вознесіння Господнє 2023: історія свята, традиції і що не можна робити в цей день

Картинки-привітання зі святом Вознесіння



Картинки-привітання зі святом Вознесіння / Фото ПОН



Картинки-привітання зі святом Вознесіння / Фото "Апостроф"



Картинки-привітання зі святом Вознесіння / Фото "Ліза"



Картинки-привітання зі святом Вознесіння / Фото "Ліза"



Картинки-привітання зі святом Вознесіння / Фото "РБК-Україна"



Картинки-привітання зі святом Вознесіння / Фото "Ліза"



Картинки-привітання зі святом Вознесіння / Фото "Гарні слова"