Воздвиження Хреста за старим стилем: що не можна робити в цей день

Одним із найбільших 12 свят у році є Воздвиження Хреста Господнього. У цей день відзначають підняття Хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа.

За новоюліанським календарем з 1 вересня Воздвиження Хреста Господнього відзначають 14 вересня. А за старим стилем свято припадало на 27 вересня. У чому суть свята та що не можна робити в цей день – розповість 24 Канал.

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Воздвиження Хреста Господнього: історія

Подія бере початок в IV столітті за часів правління імператора Костянтина Великого. Він був християнином, тож йому прийшла думка віднайти Хрест, на якому розіп'яли Сина Божого. Це завдання він доручив своїй мамі, цариці Олені.

Жінка відправилась до Єрусалима й згодом там натрапила на печеру, яка була святинею недалеко від міста. На цьому місці знайшли 3 хрести й було незрозуміло, на якому саме розіп'яли Спасителя. Тоді вирішили доторкатися кожним із хрестів до хворої жінки. Після контакту з одним із них, важкохвора одужала, а Хрест Ісуса – було віднайдено.

На місце почали приходити віряни й аби всім було видно святиню, Хрест вирішили підняти на підвищення. Ось так і з'явилась назва свята – Воздвиження Хреста.

Що не можна робити в цей день

У давнину у Воздвиження люди починали будувати церкви та підіймали хрести вже на збудованих храмах. Також християни відвідують божественні літургії. У свято виносять з вівтаря Хрест на середину церкви. Іноді відбувається хресна хода з іконами, яка супроводжується молитвами.

У Воздвиження Хреста Господнього діють певні обмеження: