По новоюлианскому календарю с 1 сентября Воздвижение Креста Господня отмечают 14 сентября. А по старому стилю праздник приходился на 27 сентября. В чем суть праздника и что нельзя делать в этот день – расскажет 24 Канал.

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Воздвижение Креста Господня: история

Событие берет начало в IV веке во времена правления императора Константина Великого. Он был христианином, и ему пришла мысль найти Крест, на котором распяли Сына Божия. Эту задачу он поручил своей маме, царице Елене.

Женщина отправилась в Иерусалим и впоследствии там наткнулась на пещеру, которая была святыней недалеко от города. На этом месте нашли 3 креста и было непонятно, на каком именно распяли Спасителя. Тогда решили подносить каждый из крестов к больной женщине. После контакта с одним из них тяжелобольная выздоровела, а Крест Иисуса – был найден.

На место стали приходить верующие и чтобы всем была видна святыня, Крест решили поднять на возвышение. Вот так и появилось название праздника – Воздвижение Креста.

Что нельзя делать в этот день

В древности в Воздвижение люди начинали строить церкви и поднимали кресты уже на построенных храмах. Также христиане посещают божественные литургии. В праздник выносят из алтаря Крест на середину церкви. Иногда совершается крестный ход с иконами, сопровождающийся молитвами.

У Воздвижения Креста Господня действуют определенные ограничения: