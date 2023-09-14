У народі свято називають ще Здвиження або Здвиги. У цей день християни дотримуються суворого посту, аби проявити вдячність за страждання Сина Божого. У чому суть свята та яка історична подія закладена в його основі – розкаже 24 Канал.

Вже стало відомо Воздвиження Хреста Господнього в Україні: коли святкуватимемо цього року

Воздвиження Хреста Господнього: історія свята

Свято бере початок за часів правління імператора Костянтина Великого та його матері – Олени. Відомо, що в 326 році імператриця Олена вирішила знайти хрест, на якому розіп'яли Ісуса, на горі Голгофі. Відшукали аж три хрести, і на якому саме це сталось, було невідомо.

Тоді вирішили приставляти кожен хрест до важкохворої жінки. Після контакту з двома з них, нічого не відбулось, а от після третього – жінка зцілилася.

Існує й інша версія події. Йдеться про те, що хрест оживив померлу людину, тому йому дали назву – "животворний".



Воздвиження Хреста / Фото Pinterest

Коли віднайшли хрест, на це місце прийшли віряни. Було прийнято рішення звести святиню, відповідно, сам хрест підняли вище, щоб всі бачили. Тому й свято має назву – Воздвиження Хреста Господнього.

Після цього імператриця Олена поділила хрест на 2 частини: одна перебувала в Єрусалимі, а другу – вона віддала своєму синові. По дорозі назад Олена робила зупинки всюди, де йшов Ісус, і на тих місцях вона звела більше, ніж 80 храмів.