Правда чи міф: чи дійсно волосся росте швидше, якщо його підстригати

Коли немає сил чекати, що волосся відросте та стане довгим, багато хто намагається стимулювати його ріст штучним шляхом - оліями, масажами та підстриганням кінчиків. Та чи справді регулярна стрижка допомагає прискорити ріст волосся - розповіли експерти.

Денді Енгельман, сертифікована косметологиня-дерматологиня, хірургиня Мооса з клініки Шафер у Нью-Йорку, та Лейсі Редвей, глобальна стилістка Unilever і знаменита перукарка, розповіли, чи справді стрижка приносить користь волоссю та стимулює його ріст.

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Чи спонукає стрижка рости волосся швидше

Попри поширений стереотип, що підстригання кінчиків може стимулювати ріст волосся та прискорити отримання бажаної довжини, експерти однозначно заявляють – стрижка ніяк не впливає на швидкість росту волосся.

Волосся росте зі шкіри голови, тому підстригання відмерлих, пошкоджених кінчиків волосся не має прямого впливу на ріст волосся,

– пояснила Денді Енгельман.

При цьому, зазначає експертка, під час стрижки волосся втрачає відмерлі та посічені кінчики, що робить його здоровішим та запобігає подальшому розщепленню кінчиків.

Чи стрижка впливає на ріст волосся / Фото Unsplash

Які переваги має регулярна стрижка

Окрім естетичних міркувань, регулярне підстригання допомагає набрати довжину без втрат та пошкоджених волосин.

За словами Лейсі Редвей, звичайна стрижка допоможе зміцнити волосся та отримати сильніші пасма – все через те, що волосся менше ламається, і не доводиться втрачати відмерлу довжину.

Усуваючи пошкоджені або мертві кінчики, це також допомагає вашому волоссю виглядати краще та густішим,

– заявила вона.

Чи стрижка впливає на ріст волосся / Фото Unsplash

Як часто треба підстригати волосся

Щоб зберегти свою довжину та мати доглянуте волосся, підстригати волосся треба раз на кілька місяців.

Якщо ви хочете зберегти довжину волосся, вам слід підстригати кожні 3 – 4 місяці. Якщо ж ви хочете відростити волосся, почекайте п’ять-шість місяців між стрижками,

– порекомендувала докторка Енгельман.

Чи стрижка впливає на ріст волосся / Фото Unsplash