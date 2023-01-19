Свято Водохреще 2023: що не можна робити, народні прикмети у цей день

19 січня в Україні відзначають велике церковне свято – Водохреще. Воно завершує цикл різдвяно-новорічних свят. Вважається, що саме в цей день Іван Предтеча охрестив Ісуса в річці Йордані. Тому у народі цього дня багато уваги приділяється воді – її освячують, а дехто навіть занурюється в крижану воду в ополонці.

Відповідно до народних вірувань вважають, що вода на Водохреще з опівночі до опівночі набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року. Вірять, що вона може навіть вилікувати не лише тілесні хвороби, а й духовні. У саме свято 19 січня заведено вітатися "Христос хрещається!", а відповідати потрібно так: "У річці Йордані!", зазначає 24 канал.

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Водохреще – що не можна робити

У свято не можна плакати. Увесь день варто провести без сварок і сліз.

Не можна прати.

Не можна виконувати будь-яку роботу вдома, зокрема прибирати, в'язати чи шити.

Не можна виносити сміття.

Не можна ворожити.

Не можна ні давати, ані брати у борги гроші.

Не можна сваритися і бути ображеним на когось.

Не можна вживати алкоголь.

Що не можна робити на Водохреще – заборони та народні прикмети / Фото з відкритих джерел

Народні прикмети на Водохреща