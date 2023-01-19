Праздник Крещения 2023: что нельзя делать, народные приметы в этот день
19 января в Украине отмечают большой церковный праздник – Крещение. Оно завершает цикл рождественско-новогодних праздников. Считается, что именно в этот день Иоанн Предтеча окрестил Иисуса в реке Иордане. Поэтому в народе в этот день много внимания уделяется воде – ее освящают, а некоторые даже погружаются в ледяную воду в проруби.
Согласно народным верованиям считают, что вода на Крещение с полуночи до полуночи приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года. Верят, что он может даже вылечить не только телесные болезни, но и духовные. В сам праздник 19 января принято здороваться "Христос крестится!", а отвечать нужно так: "В реке Иордане!", отмечает 24 канал.
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Крещение – что нельзя делать
- В праздник нельзя плакать. Весь день следует провести без ссор и слез.
- Нельзя стирать.
- Нельзя выполнять какую-либо работу дома, в частности убирать, вязать или шить.
- Нельзя выносить мусор.
- Нельзя гадать.
- Нельзя ни давать, ни брать в долги деньги.
- Нельзя ссориться и быть обиженным на кого-нибудь.
- Нельзя употреблять алкоголь.
Что нельзя делать на Крещение - запреты и народные приметы / Фото из открытых источников
Народные приметы на Крещение
- Если в праздник ясная и морозная погода, то лето будет засушливым.
- Если в небе облака, то год будет урожайным.
- Если незамужняя девушка вечером на улице встретит молодого парня, она скоро выйдет замуж, а если старца – будет еще год незамужней.
- Если день пасмурный, то хлеба будет достаточно.
- Если падает снег, то это к хорошему урожаю.
- Если ночь звездная, то уродится много орехов и ягод.