Водохреще 2023: коли українці освячують воду

Водохреще є одним з найбільших свят у церковному календарі, яке згідно з юліанським календарем відзначають 19 січня. За давньою традицією у свято заведено освячувати воду й занурюватися у льодяну воду.

У народі вважається, що освячена вода на Водохреще має цілющі властивості й допомагає одужати. Тому віряни в цей день набирають освячену воду для домашніх потреб, зазначає 24 канал.

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Коли освячують воду на Водохреще 2023

Вода на Водохреще освячується на Богослужіння – ввечері, 18 січня або вранці 19 січня. Освячену воду називають – агіасмою (у перекладі з грецької мови це означає "святиня").

Обряд освячення води проходить в кінці служби й тільки тоді можна набирати воду собі додому. Також священники проводять обряди освячення води не лише у церквах, а й в ополонках. Звідти також можна набрати воду у місткості, які ви взяли із собою.

Окрім того, перед Водохрещем за традицією часто з льоду вирізають великий хрест і ставлять його біля ополонки, у яку згодом пірнають люди.

, що купання у крижаній воді на Водохреще не є обов'язковим і не несе ніякого духовного значення, адже вода не здатна змити людських гріхів. Люди, які не є загартованими можуть отримати негативні наслідки для свого здоров'я: від застуди до інсульту. Особливо небезпечним є купання в ополонці для дітей. Такі розваги можуть спричинити сильне обмороження і бронхіт.

Освячення води на Водохреща – коли це можна робити / Фото "УНІАН"

Значення Водохреще

Водохреще в народі називають ще Йорданом. Це свято пов'язане подією хрещення Ісуса Христа Іваном Хрестителем на річці Йордан. У 30 років під час хрещення Ісус Христос проявив себе людям як Месія та Спаситель. Тому в цей день також відзначається свято Богоявлення. Коли Христос вийшов на берег, то із небес почувся голос Бога, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба.

Християни вважають, що саме Хрещення Господнє засвідчує таїнство Святої Трійці. Адже Бог з’явився у трьох іпостасях: Бог Отець – у голосі, Син Божий – у плоті, Дух Святий – у вигляді голуба.