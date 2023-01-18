Крещение 2023: когда украинцы освящают воду

Крещение является одним из самых больших праздников в церковном календаре, который по юлианскому календарю отмечают 19 января. По давней традиции в праздник принято освящать воду и погружаться в ледяную воду.

В народе считается, что освященная вода на Крещение имеет целебные свойства и помогает выздороветь. Поэтому верующие в этот день набирают освященную воду для домашних нужд. отмечает 24 канал.

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Когда освящают воду на Крещение 2023

Вода на Крещение освящается на Богослужение – вечером, 18 января или утром 19 января. Освященную воду называют – агиасмой (в переводе с греческого это означает "святыня").

Обряд освящения воды проходит в конце службы и только тогда можно набирать воду домой. Также священники совершают обряды освящения воды не только в церквях, но и в прорубях. Оттуда можно набрать воду в емкости, которые вы взяли с собой.

Кроме того, перед Крещением по традиции часто со льда вырезают большой крест и ставят его у проруби, в которую впоследствии ныряют люди.

, что купание в ледяной воде на Крещение не обязательно и не несет никакого духовного значения, ведь вода не способна смыть человеческих грехов. Люди, не закаленные, могут получить негативные последствия для своего здоровья: от простуды до инсульта. Особенно опасно купание в проруби для детей. Такие развлечения могут вызвать сильное обморожение и бронхит.

Освящение воды на Крещение - когда это можно делать / Фото "УНИАН"

Значение Крещения

Крещение в народе называют еще Иорданом. Этот праздник связан событием крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем на реке Иордан. В 30 лет во время крещения Иисус Христос проявил себя людям как Мессия и Спаситель. Посему в этот день также отмечается праздник Богоявления. Когда Христос вышел на берег, с небес послышался голос Бога, который назвал Иисуса Своим Сыном. И на него сошел Святой Дух в образе голубя.

Христиане считают, что именно Крещение Господне свидетельствует о таинстве Святой Троицы. Бог же явился в трех ипостасях: Бог Отец – в голосе, Сын Божий – во плоти, Дух Святой – в виде голубя.