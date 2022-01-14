Де скупатись у Києві на Водохреща-2022: список найкращих місць

Традиція пірнати у льодяну воду існує лише на Водохреща. Для того, щоб зробити це без ризиків для життя і здоров'я, необхідно знати безпечні місця для пірнання в ополонку.

Щорічно 19 січня християни відзначають Водохреща або Йордан. Це свято завершує увесь різдвяний цикл свят. За Євангелієм, цього дня відбулося хрещення Ісуса Христа у водах Йордану.

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Пізніше люди почали наслідувати Ісуса й самі занурювались у воду. Оскільки в Україні Водохреща припадає на середину зими, то відповідно, ці занурення є екстремальними.

Для того, щоб скупатись люди прорубували ополонку в льоді й чекали, коли священник освятить це місце – лише після такого освячення можна було зайти у воду. За традицією, треба тричі повністю зануритися, подумки прочитати молитву і тоді лише вийти з води.

Де скупатись у Києві на Водохреща-2022

Гідропарк

Місце проведення: станція метро "Гідропарк"

Час: 19 січня від 14:00

На Водохреща це місце є чи не найпопулярнішим у Києві. Цьогоріч дійство купання відбуватиметься біля каплиці Хрещення Господнього. Є спеціально обладнана ополонка, на місці чергують медики та рятувальники, а після дійства передбачаються народні гуляння.

Оболонська набережна

Місце проведення: вул. Прирічна, 5а.

Час: 19 січня 12:00

Оболонська набережна не поступається популярністю й атмосферністю. О 12 годині дня тут проводитимуть освячення води Дніпра, після якого кожен охочий зможе зануритись у традиційну ополонку.

Парк "Феофанія"

Місце проведення: вулиця Академіка Лебедева

Час: 19 січня з 7:00

Вартість: 40 грн, 10грн – школярі та студенти, пенсіонери – безкоштовно.

У парку "Феофанія" для киян підготують комфортні для занурення ополонки, місця для обігріву та гарячі частування. На місці будуть окремі переодягальні для жінок та чоловіків з обігрівом.



Де купатись на Водохреща у Києві / Фото doba.te.ua

Озеро Тельбін

Місце проведення: Березняки, лівий берег Києва

Час: 19 січня

Біля храму Різдва Христового на Березняках священник освятить ополонку на озері Тельбін, після чого всі охочі зможуть зануритися у водойму.

Дніпровська набережна

Місце проведення: Дніпровська набережна, 2а.

Час: 19 січня з 7:30

На Дніпровській набережній купання зазвичай проводяться біля храму Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого.

Голосіївський парк

Місце проведення: вулиця Генерала Родимцева, 6а

Час: 19 січня

Пірнути в оболонку на території Голосіївського парку можна в обладнаній купелі біля Свято-Покровського Голосіївського монастиря.

Центр розваг Х-парк

Місце проведення: парк Муромець

Час: від 10:00

Цьогоріч X-Park не відмовився від традиції і влаштує фестиваль "МоржіFest". Всі присутні зможуть взяти участь в обряді освячення води, зануритися у водохресну купіль й набрати освяченої води. Також тут будуть працювати приміщення для переодягання.