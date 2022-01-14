Щорічно 19 січня християни відзначають Водохреща або Йордан. Це свято завершує увесь різдвяний цикл свят. За Євангелієм, цього дня відбулося хрещення Ісуса Христа у водах Йордану.
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Пізніше люди почали наслідувати Ісуса й самі занурювались у воду. Оскільки в Україні Водохреща припадає на середину зими, то відповідно, ці занурення є екстремальними.
Для того, щоб скупатись люди прорубували ополонку в льоді й чекали, коли священник освятить це місце – лише після такого освячення можна було зайти у воду. За традицією, треба тричі повністю зануритися, подумки прочитати молитву і тоді лише вийти з води.
Де скупатись у Києві на Водохреща-2022
Гідропарк
Місце проведення: станція метро "Гідропарк"
Час: 19 січня від 14:00
На Водохреща це місце є чи не найпопулярнішим у Києві. Цьогоріч дійство купання відбуватиметься біля каплиці Хрещення Господнього. Є спеціально обладнана ополонка, на місці чергують медики та рятувальники, а після дійства передбачаються народні гуляння.
Оболонська набережна
Місце проведення: вул. Прирічна, 5а.
Час: 19 січня 12:00
Оболонська набережна не поступається популярністю й атмосферністю. О 12 годині дня тут проводитимуть освячення води Дніпра, після якого кожен охочий зможе зануритись у традиційну ополонку.
Парк "Феофанія"
Місце проведення: вулиця Академіка Лебедева
Час: 19 січня з 7:00
Вартість: 40 грн, 10грн – школярі та студенти, пенсіонери – безкоштовно.
У парку "Феофанія" для киян підготують комфортні для занурення ополонки, місця для обігріву та гарячі частування. На місці будуть окремі переодягальні для жінок та чоловіків з обігрівом.
Де купатись на Водохреща у Києві / Фото doba.te.ua
Озеро Тельбін
Місце проведення: Березняки, лівий берег Києва
Час: 19 січня
Біля храму Різдва Христового на Березняках священник освятить ополонку на озері Тельбін, після чого всі охочі зможуть зануритися у водойму.
Дніпровська набережна
Місце проведення: Дніпровська набережна, 2а.
Час: 19 січня з 7:30
На Дніпровській набережній купання зазвичай проводяться біля храму Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого.
Голосіївський парк
Місце проведення: вулиця Генерала Родимцева, 6а
Час: 19 січня
Пірнути в оболонку на території Голосіївського парку можна в обладнаній купелі біля Свято-Покровського Голосіївського монастиря.
Центр розваг Х-парк
Місце проведення: парк Муромець
Час: від 10:00
Цьогоріч X-Park не відмовився від традиції і влаштує фестиваль "МоржіFest". Всі присутні зможуть взяти участь в обряді освячення води, зануритися у водохресну купіль й набрати освяченої води. Також тут будуть працювати приміщення для переодягання.