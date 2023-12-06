Нещодавно артист розповів, що переходить в іншу військову частину. Зараз його служба проходить в Києві, у лавах Збройних сил України. За словами Віталія, перейти в іншу частину було не його бажанням, а ініціативою тих, до кого він зараз перевівся.

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Віталій Козловський сказав, що думає про людей, які втомилися допомагати армії

Артист зазначив, що зараз у його соцмережах не буде іншого контенту, як про війну. Він сказав, що розуміє, чому українці тепер менше допомагають армії, адже це складно фінансово. Однак, Козловський підкреслив, наскільки важко захисникам на фронті, тому дуже важливо донатити.

Я страшенно сумую за сценою і нашими зустрічами. Та поки що моя реальність – зовсім про інше. Знаю, що всім важко. Всі виснажилися фінансово і втомилися донатити. І я щоразу переступаю через себе, коли прошу в людей: давайте зберемо, давайте купимо. Але я щодня на зв'язку з побратимами, і знаючи, як їм там, жалітися тут, що складно, вже не повернеться язик,

– розповів Віталій.

Козловський зазначив, що складності українським військовим додають морози та холод. Артист наголосив, що на фронті часто ламається та знищується техніка, тому захисники постійно потребують допомоги.

З одного боку тисне ворог, з іншого — до кісток пробирає холод. Техніка знищується і ламається. Можна невдало виїхати раз – шин нема. Або взагалі авто нема. Аби тільки люди вціліли. Застуди. Миші. Перевтома. Втрати. Списки потреб щоденні та великі. Поки зібрав, купив, відправив, відзвітував – того вже не стало. Починай спочатку,

– написав він.

За словами Віталія, він не розуміє людей, які зробили з волонтерства бізнес. Також артист висловив вдячність тим волонтерам, які безкорисно допомагають українським захисникам.

Ти не те що не заробляєш, ти виносиш з хати останнє, якось викручуєшся, щось докладаєш, десь просиш, аби віддати пацанам. Але тут у мене дуже чітка мотивація: якщо на нашій землі запанує ворог, нафіг не будуть потрібні ні бізнеси, ні пісні, ні концерти, ні зручності, нічого! Тому робитиму, скільки є сил. Сьогодні Міжнародний день волонтера. І я доземно вклоняюся тим, хто за покликом серця допомагає і став міцним тилом для наших бійців,

– сказав чоловік.

Також у своєму інстаграмі Козловський поділився, що бійцям дуже заважають миші. Адже вони часто з'являються в бліндажах українських військових та живуть з ними.

Де є бійці – там тепло. Де тепло – там миші. Я досі пам'ятаю відчуття мишачих лапок, які бігають по тобі, поки намагаєшся заснути,

– додав він.



Козловський на фронті / Скриншот інстаграм-сторіс співака

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