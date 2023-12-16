Гороскоп на високосний рік: якому знаку зодіаку варто бути дуже обережним з бажаннями

2024 рік буде високосним. Астрологи наголошують, що одному зі знаків зодіаку варто бути дуже обережним зі своїми бажаннями. Адже вони можуть стати реальністю.

Так, Овни, в якій би ситуації ви не опинилися, завжди думайте, перед тим, як чогось забажати. Потім можете дуже жаліти про це, пише 24 Канал.

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Овен

Наступний рік може стати для вас нереально успішним. Мрії здійснюватимуться одна за одною. Однак, будете обережними. Не варто бажати чогось лихого, навіть на емоціях, адже потім будете картати себе.

Зосередьтеся на самоконтролі. У вас дуже запальний характер. Це може призвести до неприємностей. Не встрявайте в конфлікти.

Зелений Дерев'яний Дракон допоможе досягти значних результатів, за що у 2024 році не взялися. Однак, тримайте голову холодною, завжди зберігайте спокій.

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