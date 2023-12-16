Як визначити високосний рік чи ні: всього одне просте правило

Високосний рік відрізняється від звичайних тим, що містить ще один додатковий день у році. Його вводять для того, щоб було легше рахувати календарні дні.

Високосний рік запровадив ще Юлій Цезар у 45 році до нашої ери. Це відбулося разом із введенням юліанського календаря у Римській імперії. Для чого це було зроблено та як визначити високосний рік – знає 24 Канал.

До теми Чи буде високосним 2024 рік і чого від нього чекати

Як визначити високосний рік

Астрономи порахували, що Земля робить повний оберт навколо Сонця не за 365 діб, а за 365 днів та 6 годин. Через це один раз у чотири роки з'являвся ще один день.

І цю додаткову добу невипадково вираховували саме у лютому. А все тому, що у Римській імперії календарний рік стартував у березні. Така норма збереглася й до наших днів.

Загалом визначити рік з додатковим днем не є складним завданням. Високосним буде той, який ділиться на чотири . Найближчих 100 років високосними роками будуть: 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096, 2104, 2108, 2112, 2116, 2120.

. Найближчих 100 років високосними роками будуть: 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096, 2104, 2108, 2112, 2116, 2120. А от ніколи високосними не стануть ті, які кратні 100, виняток – якщо вони діляться на 400. Зокрема, 2100 не буде високосним, бо він не ділиться на 400.

Цікаво, що у 1582 році Папа Римський Григорій ІІІ ввів григоріанський календар. Відповідно до нього 1 раз на 4 роки також запроваджують додатковий день.

Наші предки вважали, що високосний рік з'явився завдяки святому Касіяну та святому Миколаю. У народі казали, що Касіян не допоміг одному нужденному, бо йому було шкода забруднити свою одежу. Натомість святий Миколай допоміг селянину. За повір'ям, Бог наказав вшановувати Миколая 4 рази упродовж 1 року, а от Касіяна – всього 1 раз на 4 роки.

До того ж високосний рік супроводжується різними заборонами й прикметами. Деякі люди дуже вірять у них.