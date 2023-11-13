Чи можна обрізати вишню в листопаді: на що звернути увагу, щоб не помилитись

Деякі садівники впевнені, що обрізати вишню восени зовсім необов'язково. Вони вважають, що це може нашкодити врожаю та знизити стійкість дерева до морозів.

Проте обрізати вишню восени варто. Так, ви помітно збільшите урожай, продовжите життя дерева і знизите ризик розвитку хвороб.

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Коли обрізати вишню

Обрізати вишню можна в такий період: від 10-х чисел вересня до кінця листопада. Все залежить від кліматичної зони. Головне – обрізати гілки, коли вишня перебуває в стані спокою. Крім того, не чекайте настання морозів. Після опадання листя, кісточкові культури можна підрізати лише в південних регіонах.

Що варто обрізати

Восени необхідно обрізати сухі, хворі та пошкоджені гілки. Місця зрізів обробіть садовим варом. Щоб прорідити крону, варто позбутися гілок, які ростуть в небажаному напрямку, труться, перехрещуються або спрямовані під гострим кутом.

Вкрай необхідна обрізка дорослим деревам вишні з загущеною кроною. Адже великі пагони затінюють кущ, тому плоди визрівають гірше, а сама вишня слабшає. В першу чергу, варто обрізати великі гілки, а дрібні залишати.

Осіння обрізка вишні / Фото Pexels

Важливі поради щодо обрізання вишні