Можно ли обрезать вишню в ноябре: на что обратить внимание, чтобы не ошибиться
Источник:"Сам себе агроном"
Некоторые садоводы уверены, что обрезать вишню осенью совсем необязательно. Они считают, что это может навредить урожаю и снизить устойчивость дерева к морозам.
Однако обрезать вишню осенью следует. Так, вы заметно увеличите урожай, продлите жизнь дереву и снизите риск развития болезней.
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Когда обрезать вишню
Обрезать вишню можно в такой период: от 10 чисел сентября до конца ноября. Всё зависит от климатической зоны. Главное – обрезать ветки, когда вишня находится в состоянии покоя. Кроме того, не ждите наступления морозов. После опадания листьев, косточковые культуры можно подрезать только в южных регионах.
Что следует обрезать
Осенью необходимо обрезать сухие, больные и поврежденные ветки. Места срезов обработайте садовым варом. Чтобы проредить крону, следует избавиться от ветвей, которые растут в нежелательном направлении, трутся, перекрещиваются или направлены под острым углом.
Крайне необходима обрезка взрослым деревьям вишни с загущенной кроной. Ведь большие ростки затеняют куст, поэтому плоды вызревают хуже, а сама вишня слабеет. В первую очередь, следует обрезать большие ветки, а мелкие оставлять.
Важные советы по обрезке вишни
- Следите, чтобы ветви первого яруса отходили от ствола под углом не менее 40 градусов. Иначе дерево может разломиться.
- Уберите все ветки, которые могут идти к верхушке.
- Не нужно сильно обрезать молодые вишни. Иначе их плодоношение замедлится.
- Следует удалять ростки, которые растут вниз на ветвях первого яруса.
- Все срезанные ветки нужно сразу убирать из сада. Така, вы избежите размножения вредителей.
- Обрезайте вишню острой садовой пилой или хорошо наточенным ножом. Ни в коем случае не используйте секатор. Он вредит конечностям ветвей.