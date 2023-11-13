Можно ли обрезать вишню в ноябре: на что обратить внимание, чтобы не ошибиться

Некоторые садоводы уверены, что обрезать вишню осенью совсем необязательно. Они считают, что это может навредить урожаю и снизить устойчивость дерева к морозам.

Однако обрезать вишню осенью следует. Так, вы заметно увеличите урожай, продлите жизнь дереву и снизите риск развития болезней.

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Когда обрезать вишню

Обрезать вишню можно в такой период: от 10 чисел сентября до конца ноября. Всё зависит от климатической зоны. Главное – обрезать ветки, когда вишня находится в состоянии покоя. Кроме того, не ждите наступления морозов. После опадания листьев, косточковые культуры можно подрезать только в южных регионах.

Что следует обрезать

Осенью необходимо обрезать сухие, больные и поврежденные ветки. Места срезов обработайте садовым варом. Чтобы проредить крону, следует избавиться от ветвей, которые растут в нежелательном направлении, трутся, перекрещиваются или направлены под острым углом.

Крайне необходима обрезка взрослым деревьям вишни с загущенной кроной. Ведь большие ростки затеняют куст, поэтому плоды вызревают хуже, а сама вишня слабеет. В первую очередь, следует обрезать большие ветки, а мелкие оставлять.

Осенняя обрезка вишни / Фото Pexels

Важные советы по обрезке вишни