6 найкращих порад, як доглядати за хризантемами, щоб вони буйно квітли

Хризантеми відзначаються розмаїттям кольорів та форм. Їх саджають як у відкритий ґрунт, так і в горщики. Враховуйте правильний догляд, якщо хочете милуватись красивими квітами.

Хризантеми можуть бути різних кольорів: білого, жовтого, оранжевого, червоного, рожевого, фіолетового та багряного. Сад з такими квітами має неймовірний вигляд. А от як правильно доглядати за хризантемами – розкаже 24 Канал.

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Догляд за хризантемами

Хризантеми потребують доброго освітлення для належного росту та цвітіння. Тому розмістіть їх на сонячному або в напівсонячному місці.

для належного росту та цвітіння. Тому розмістіть їх на сонячному або в напівсонячному місці. Щоб хризантема повноцінно розвивалась, земля має бути родючою , слабкокислою або нейтральною. Органічні добрива вносять вже перед самою посадкою розсади квітів.

, слабкокислою або нейтральною. Органічні добрива вносять вже перед самою посадкою розсади квітів. Садити розсаду у відкритий ґрунт треба коли надворі хмарно, але вже тримається тепла погода. Квіти розміщують з дистанцією у пів метра, залежно від сорту. Коли дуже спекотно, радять покривати саджанці агроволокном, аби вони пускали коріння.



Посадка хризантем / Фото "Рослиновід"

Хризантеми треба вчасно та рясно поливати, бо інакше суцвіття не отримують достатньої кількості корисних речовин. Воду бажано лити під корінь, особливо тоді, коли бутони саме розкриваються.



Полив хризантем / Фото "Домосід"

Коли підлили квіти, то землю між кущами варто розпушити та вирвати бур’яни. Після висадки розсади, можна встелити поверхню ґрунту шаром мульчі 3-5 сантиметрів.

Хризантеми потребують додаткового живлення. Вперше можна внести азотні добрива через 2 тижні після висадки. Через 2-3 тижні можна приготувати розчин коров’яку або курячого посліду. Коли формуються бутони. підживлюємо хризантеми калійно-фосфорними добривами.