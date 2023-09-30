Гарні листівки з Днем ангела для Віри, Надії, Любові та Софії

30 вересня 2023, 10:33

30 вересня за старим стилем вшановують пам'ять святих, які віднесені до лику мучениць, – Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. День ангела жінки, які мають ці імена, відзначали вже 17 вересня за новим церковним календарем, однак деякі християни все-таки вітають рідних і друзів наприкінці вересня.

Якщо плануєте привітати іменинниць сьогодні, то добірка 24 Каналу точно вам знадобиться. У ній знайдете яскраві листівки до гарного осіннього свята. 

До теми З Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії: красиві картинки-привітання

Картинки-привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії


Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest


Віри, Надії, Любові та Софії – привітання з Днем ангела / Фото Pinterest


Картинки з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest


Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest


Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest 

Автор: Квітослава Туз