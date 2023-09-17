Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії: що не можна робити в цей день

17 церква ПЦУ за новим календарем вшановує пам'ять сестер-мучениць Віру, Надію і Любов, а також їхню матір Софію. У цей день християнам варто дотримуватись певних заборон.

Раніше День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії святкували 30 вересня, та за новим календарем це свято відзначають сьогодні – 17 вересня. 24 Канал розповість, які заборони діють цього дня.

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Свято сестер-мучениць розповідає про історію їхньої відданої віри. Їхня мати Софія прищеплювала дівчатам любов до Господа та благочестивий спосіб життя. Ім'я мучениць стали водночас назвами християнських чеснот.

Що не можна робити у День Віри, Надії, Любові та матері Софії

Здавна цей день вважався присвяченим жінкам. Тому сьогодні їм заборонено важко працювати чи робити щось у побуті. Всю роботу в цей день мають перебрати на себе чоловіки. Не можна і сваритися з жінками.

чи робити щось у побуті. Всю роботу в цей день мають перебрати на себе чоловіки. Не можна і сваритися з жінками. Як і в будь-яке свято, сьогодні не можна конфліктувати й лихословити, пліткувати та бажати зла.

й лихословити, пліткувати та бажати зла. Краще в цей день відмовитися від рукоділля . Не можна шити, в'язати, вишивати.

. Не можна шити, в'язати, вишивати. Свято вважалось невдалим днем для вінчання. Однак сьогодні можна домовлятися про весілля.

У це свято християнам варто сходити до церкви. Дівчата зазвичай молилися до святих Віри, Надії, Любові та Софії з проханнями про щасливий шлюб. Жінки зверталися до мучениць та просили про мир у родині, здоров'я своїх доньок.