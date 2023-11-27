Чи потрібно вкривати виноград на зиму: важливі поради, які допоможуть вберегти кущ

Багатьох господарів щороку турбує питання: чи потрібно вкривати виноград на зиму? Адже думки розходяться. Проте варто зазначити, що це залежить від сорту.

Фахівці рекомендують вкривати кущі тих сортів винограду, які зовсім не стійкі до морозів. Якщо взимку вони змерзнуть, що влітку вам частіше доведеться боротися з різними хворобами.

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Чому потрібно вкривати виноград на зиму

Якщо на вулиці вдарять морози у мінус 18-20 градусів, то змерзнуть вічка, лоза та багаторічна деревина винограду. Для кущів також шкідливий вітер та відлиги. Якщо на вулиці будуть такі погодні умови, то волога зі стебел випарується, а коріння не зможе давати достатньо води рослині. Крім того, навіть нестрашні морози можуть призвести до загибелі кореневої системи.

Чим вкривати виноград

Деякі садівники вибирають листи хвилястого шиферу або шматки руберойду для укриття винограду. Проте експерти кажуть, що найкраще підійдуть неткані матеріали або полімерні плівки.

Зазначимо, що не лише укриття допоможе вашому винограду перезимувати. Також необхідно глибоко перекопати землю перед посадкою саджанця, видалити зелені та незрілі лози, добре полити кущі та обробити їх залізним купоросом проти шкідників.