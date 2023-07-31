У чому суть імені Віктор: загадкові подробиці

Віктор – прекрасне ім'я з потужним значенням та силою. Ці чоловіки мають певні особливості, як і їхнє ім'я.

Ім'я Віктор набуло поширення у 20 столітті та зараз є одним із 20 найпопулярніших імен серед українців. Цьому сприяли зміни в іменослові за 20-30 років минулого століття. Що ж означає ім'я, звідки походить, коли Дні ангела – розкаже 24 Канал.

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Значення та походження імені

Віктор – ім'я, що бере початок з латинської мови. Має гордий переклад "перемога", "переможець". Саме таким словом римляни вітали своїх вождів, коли ті перемагали.

У ранні роки християнства потрапило до церковного календаря. Перший Віктор був воїном, яки пережив чимало тортур, втім, продовжив вірити в Ісуса Христа.

Спершу так могли називатися лише особи, наближені до церкви. Наприклад, священники, ченці, представники духовенства. Тривалий час воно було недоступне іншим станам.

Але у 18-19 століттях ситуація змінилась. Ім'я розповсюдилось серед інших верств суспільства, переважно серед інтелігенції. Одним із перших князів був хрещений Кочубей в кінці 18 століття. І лише через віки таким ім'ям почали називати хлопчиків усі категорії населення.

Коли Дні ангела

Іменини Віктори святкують багато разів, але головними є такі:

21 січня;

13 лютого;

2 квітня;

29 вересня;

24 листопада;

​Часто вживані форми імені Віктор – Вітя, Вітаха, Вітюня, Вітьок, Вітька, Вітас.

Характер чоловіків

Віктори – дуже сильні та вольові чоловіки з потужним внутрішнім стрижнем. Він є магнітом як для жінок, так і чоловіків. З ним хочуть дружити, адже він допомагає у важку хвилину та дотримується своїх обіцянок. Втім, якщо ви хоч раз підставите Віктора, назавжди покинете список його друзів.

Віктори мислять масштабно та можуть досягти успіху майже в будь-якій сфері. Це може бути як музика й творчість (гра на музичних інструментах, письменництво, малювання), так і в технічних спеціальностях (інженери, металурги).

У стосунках – командувати Віктором не вийде, бо він дуже вольова та впевнена в собі особистість. Хоча домовитись з ним завжди можна. Ці чоловіки потребують достатньо уваги та турботи, розуміння того, що вони потрібні.