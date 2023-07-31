Имя Виктор получило распространение в 20 веке и сейчас является одним из 20 самых популярных имен среди украинцев. Этому способствовали изменения в именислове за 20-30 лет прошлого века. Что же означает имя, откуда происходит, когда Дни ангела – расскажет 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Виктор – имя, берущее начало по латинскому языку. Имеет гордый перевод "победа", "победитель". Именно таким словом римляне приветствовали своих вождей, когда побеждали.

В ранние годы христианства попало в церковный календарь. Первый Виктор был воином, пережившим немало пыток, впрочем, продолжил верить в Иисуса Христа.

Сначала так могли называться только люди, приближенные к церкви. К примеру, священники, монахи, представители духовенства. Долгое время оно было недоступно другим состояниям.

Но в 18-19 веках ситуация поменялась. Имя распространилось среди других слоев общества, в основном среди интеллигенции. Одним из первых князей был крестный Кочубей в конце 18 века. И только спустя века таким именем стали называть мальчиков все категории населения.

Когда Дни ангела

Именины Викторы празднуют много раз, но главными являются:

21 января;

13 февраля;

2 апреля;

29 сентября;

24 ноября;

​ Часто употребляемые формы имени Виктор – Витя, Витаха, Витюня, Витек, Витя, Витас.

Характер мужчин

Викторы – очень сильные и волевые мужчины с мощным внутренним стержнем. Он является магнитом как для женщин, так и для мужчин. С ним хотят дружить, ведь он помогает в трудную минуту и сдерживает свои обещания. Впрочем, если вы хоть раз подставите Виктора, навсегда покинете список его друзей.

Викторы мыслят масштабно и могут добиться успеха почти в любой сфере. Это может быть как музыка и творчество (игра на музыкальных инструментах, писательство, рисование), так и в технических специальностях (инженеры, металлурги).

В отношениях – командовать Виктором не получится, потому что он очень волевая и уверенная личность. Хотя договориться с ним всегда можно. Эти мужчины требуют достаточно внимания и заботы, понимание того, что они нужны.