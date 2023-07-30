Есть такие имена, которые еще очень часто использовались в нашей стране. А что если попытаться назвать ими своих будущих детей? 24 Канал подготовил небольшую подборку.

Это красиво 5 красивых мужских имен, начинающихся на Н

Древние славянские имена

Атанасий – необычное имя, берущее начало из Греции. Слово αθανασία означает "бессмертие", "бессмертное". Более обычными для нас формами являются Атанас, Афанасий, Афанасий.

Адриан появилось от римского имени Hadrianus. В переводе с латинского языка трактуется так: "Адриатический", "родом из Адриатического моря". В Украине это имя пока не очень распространено. Еще узнаваемее в европейских странах.

Боян – интересное имя со славянскими корнями. Имеет значение "певец", "рассказчик". Возникло образовавшееся от слова "баять" – то есть, рассказывать. Было очень популярно среди славянских народов в Средневековье. После канонизации православной церковью стало использоваться в христианстве.

Власий – часто можно услышать именно на украинском языке. Оно возникло от христианского мужского имени Уласа. Происхождение от римского слова "блазий", берущее начало от латинского "blaesus" с переводом "шепелявый".

Зенон – имя, происходящее из Греции. Переводится как "Зевсовое", "божественное". Зевс считался одним из самых древних богов в Древней Греции. Он был главным среди олимпийцев, а также бог грома и молний.

Евтимий – достойно внимания имя. Появилось от греческого выражения "эуфемиос", которое трактуют так: "несет добро", "благородный", "священный", "доброжелательный", "благосклонный". Популярной формой имени является Ефим.