У січні українці отримають 19 робочих днів та 12 вихідних, які включають свята. Цьогоріч лише до таких визначних дат, як Новий рік (1 січня) та Різдво Ісуса Христа (7 січня) додаються додаткові вихідні.

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Календар вихідних і святкових днів у січні 2022

1 січня – Новий рік (вихідний);

6 січня – Святий вечір;

7 січня – Різдво Христове (вихідний);

8 січня – Пресвятої Богородиці Марії;

9 січня – Святого апостола Стефана;

13 січня – Віддання Різдва Христового (Меланії);

14 січня – Старий Новий рік (Василя);

18 січня – Другий Святий вечір (Щедрий вечір);

19 січня – Хрещення Господнє або Йордан;

20 січня – Івана Хрестителя;

25 січня – Великомучениці Тетяни.



Вихідні на Різдво-2022 в Україні / Фото Pixabay

Перший день Нового року, тобто 1 січня, випадає на суботу, тож згідно з чинним законодавством, вихідний переноситься на найближчий робочий день – на понеділок. Це означає, що українці зможуть відпочивати три дні поспіль – з 1 січня по 3 січня включно.



Вихідні на Різдво-2022 в Україні / Фото 24 канал

Цьогоріч дата Різдва Христового, яке святкують 7 січня, припала на п'ятницю. Тож цього дня ми працювати не будемо. Таким чином, на Різдво жителі України знову отримають три вихідних – з 7 січня по 9 січня включно. До слова, Святвечір уряд вирішив вихідним не робити, а натомість рекомендував скоротити робочий день 6 січня на одну годину.

Новий рік-2022 в Україні

Символом Нового року-2022 став Водяний Тигр. Цьому знаку властива любов до пригод, енергійність й постійне самовдосконалення. Зірки пророкують щастя тим людям, які будуть активними й використовуватимуть всі свої можливості на повну.



Новий рік-2022 / Фото Pixabay

Тигр любить сміливих і обов'язково буде щедрим до них. Тож, цього року сприятливо розпочинати власні справи й займатись підприємницькою діяльністю. Цьому знаку не подобаються легковажність й зверхність, тому від цих рис цьогоріч треба позбавлятися.

Різдво-2022 в Україні

Різдво Христове є одним чи не найважливішим християнським святом в Україні. З цим особливим днем пов'язано багато цікавих традицій і звичаїв, які вже сотні років підтримують українці.



Різдво Христове-2022 / Фото Pixabay

У надвечір'я Різдва існує таємниче частування, яке називають Святою Вечерею. До неї обов'язково входять дванадцять (за кількістю апостолів) пісних страв. Головна страва – кутя символізує єднання з Богом.

За традицією, після Вечері наймолодші члени сім'ї починають колядувати й розповідати вірші, у яких прославляють народження Христа. За це малечі дарують смаколики або ж гроші.



Святкування Різдва-2022 / Фото Pixabay

14 січня українці відзначають свято Святого Василя, якому передує Щедрий Вечір, де господині також готують дванадцять страв, але вже не пісними. Після Вечері дівчатка йдуть щедрувати, а молодь збирається для ворожіння на суджених.

Цикл Різдвяних свят завершує Хрещення Господнє. Варто згадати, що у цей особливий період свят люди вітаються один з одним: "Христос народився – Славімо Його".