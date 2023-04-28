Календар свят на травень 2023: коли українці матимуть вихідні

У травні в Україні знаковими є кілька дат: День праці (1 травня), День пам'яті та примирення (8 травня), День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня), День пам'яті жертв політичних репресій (21 травня), Вознесіння Господнє (25 травня).

У травні в Україні, як і у попередні місяці, вихідними будуть лише субота та неділя. Травень має 31 день, з яких 23 дні будуть робочими, а 8 – звичайними вихідними у суботу та неділю. Тобто українці відпочиватимуть тільки 6 і 7, 13 і 14, 20 і 21, 27 і 28, травня, зазначає 24 Канал.

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Додаткових вихідних до Дня праці та Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні не передбачається. Це пов'язано з дією воєнного стану в Україні. Про це йдеться в законі "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Календар свят у травні 2023

1 травня – День праці.

3 травня – Всесвітній день свободи преси.

7 травня – День радіо.

8 травня – День пам'яті та примирення та Міжнародний день Червоного Хреста.

9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Міжнародний день Європи.

12 травня – Всесвітній день медичних сестер.

14 травня – День матері.

15 травня – Міжнародний день сімей.



Календар на травень 2023 / Фото Rozdil.Lviv

18 травня – Міжнародний день музеїв.

19 травня – Міжнародний день боротьби з гепатитами.

20 травня – Всеукраїнський день Європи, День науки, День банківських працівників, Всесвітній день метролога та Всесвітній день травматолога.

21 травня – День пам'яті жертв політичних репресій, День молодіжних та дитячих громадських організацій, Всеукраїнський день працівників культури, Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу, а також Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку.

23 травня – Свято Героїв.

24 травня – День слов'янської писемності та культури.

25 травня – День філолога.

26 травня – День зварника.

27 травня – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.

28 травня – День хіміка, День Києва та День прикордонника.

29 травня – Міжнародний день миротворців ООН.

31 травня – Всесвітній день без тютюну.