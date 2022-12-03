Вихідні на Новий Рік та Різдво в Україні: скільки будуть відпочивати українці у січні

Зима – це період довгоочікуваних свят та вихідних. Однак під час воєнного стану в Україні українців чекають зміни. Чи будуть додаткові вихідні дні в січні в Україні у 2023 році – читайте далі в матеріалі.

Календар вихідних допоможе визначити свята, які відзначають на офіційному. Також ви зможете виділити свій час на відпочинок, але для цього необхідно знати, скільки вони будуть тривати, зазначає 24 канал.

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Календар вихідних і святкових днів у січні 2023

1 січня – Новий рік (вихідний);

6 січня – Святий вечір (вихідний);

7 січня – Різдво Христове (за юліанським календарем, вихідний);

8 січня – Пресвятої Богородиці Марії;

9 січня – Святого апостола Стефана;

13 січня – Віддання Різдва Христового (Меланії);

14 січня – Старий Новий рік (Василя);

18 січня – Другий Святий вечір (Щедрий вечір);

19 січня – Хрещення Господнє або Йордан;

20 січня – Івана Хрестителя;

25 січня – Великомучениці Тетяни.

Вихідні на Новий рік та Різдво 2023 / Фото Canva

Згідно зі статтею 73 Кодексу України "Про працю", якщо великі державні чи релігійні свята припадають на вихідний день, то наступний після них понеділок також є вихідним. Тобто, 2 та 9 січня 2023 року мали бути вихідними днями.

Проте через воєнний стан в Україні, який був запроваджений в Україні із 24 лютого 2022 року, додаткові вихідні були скасовані. Наразі Указом Президента країни строк дії воєнного стану в країні було продовжено 19 лютого 2023 року.

Тож в українців у перший місяць 2023 року будуть лише 9 офіційних календарних вихідних – 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 та 29 січня.

Ці нормативи стосуються перш за все працівників державних підприємств та установ, а ось керівники приватних компаній можуть на власний розсуд встановлювати графіки вихідних та робочих днів для свого персоналу.