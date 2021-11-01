Вихідні у листопаді-2021: скільки днів відпочиватимуть українці у третьому місяці осені
Джерело:24 канал
Останній місяць осені дарує легкий смуток і ностальгію за теплими днями. Проте, не треба сумувати, адже листопад має низку свят, які відзначають українці. Серед них – початок Різдвяного посту, День студента, Чорна п'ятниця та іменини.
Цьогоріч у листопаді українці працюватимуть 22 дні, а на вихідні відведено 8 днів, які складають суботи і неділі. У законодавстві не передбачено офіційних вихідних на листопад, тож додаткового вільного часу у цьому місяці працівники України не отримають.
Читайте Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні
Державні вихідні у листопаді 2021
Офіційні вихідні у листопаді 2021 / Фото 24 канал
Календар святкових днів у листопаді 2021
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1 листопада – День народження Європейського Союзу, День працівника соціальної сфери України, День вегана.
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2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.
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3 листопада – День інженерних військ, ракетних військ і артилерії.
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4 листопада – День залізничника. Картинки
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5 листопада – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі.
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6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів; День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни. А також День ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість", Дмитрівська батьківська субота.
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7 листопада – День працівника соціальної сфери.
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8 листопада – Всесвітній день містобудування, Міжнародний день КВК.День великомученика Димитрія Солунського.
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9 листопада – День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму. Також святкують День книги рекордів Гіннеса, День преподобного Нестора Літописця.
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10 листопада – Всесвітній День молоді, Всесвітній день науки, а також Міжнародний день бухгалтерії.День мучениці Параскеви, День преподобного Іова.
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11 листопада – Всесвітній день якості, Всесвітній день юзабіліті.
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12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією, День фахівця з безпеки. День апостола і євангеліста Марка.
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13 листопада – Міжнародний день сліпих.
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14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда, День виноградаря і винороба України.
Свята у листопаді 2021 / Фото Pixabay
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16 листопада – Міжнародний день терпимості, а також День працівників радіо, телебачення та зв'язку України.
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17 листопада – Міжнародний день студентів, Всесвітній день географічних інформаційних систем, а ще Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень.
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18 листопада – День сержанта Збройних Сил України, Міжнародний день відмови від куріння, а ще Міжнародний день філософії.
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19 листопада – Всесвітній день чоловіків, День працівників гідрометеорологічної служби, День склоділу.
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20 листопада – Всесвітній день дитини.
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21 листопада – День Гідності та Свободи України, Всесвітній день телебачення, Всесвітній день вітань, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства України, День Десантно-штурмових військ України. День Собору Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.
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25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.
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26 листопада – Всесвітній День інформації, Чорна п'ятниця і День без покупок. День Святого Іоанна Златоуста.
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27 листопада – День пам'яті жертв Голодомору. Змова на Різдвяний піст, День Святого Григорія Палами.
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28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу в Україні, початок Різдвяного посту у православних і Ханука у євреїв. День преподобного Паїсія Величковського.
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29 листопада – День святого апостола і євангеліста Матвія.
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30 листопада – Міжнародний День захисту інформації та День домашніх тварин.