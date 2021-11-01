Вихідні у листопаді-2021: скільки днів відпочиватимуть українці у третьому місяці осені

Цьогоріч у листопаді українці працюватимуть 22 дні, а на вихідні відведено 8 днів, які складають суботи і неділі. У законодавстві не передбачено офіційних вихідних на листопад, тож додаткового вільного часу у цьому місяці працівники України не отримають.

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Офіційні вихідні у листопаді 2021 / Фото 24 канал

1 листопада – День народження Європейського Союзу, День працівника соціальної сфери України, День вегана.

2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

3 листопада – День інженерних військ, ракетних військ і артилерії.

4 листопада – День залізничника. Картинки

5 листопада – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі.

6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів; День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни. А також День ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість", Дмитрівська батьківська субота.

7 листопада – День працівника соціальної сфери.

8 листопада – Всесвітній день містобудування, Міжнародний день КВК.День великомученика Димитрія Солунського.

9 листопада – День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму. Також святкують День книги рекордів Гіннеса, День преподобного Нестора Літописця.

10 листопада – Всесвітній День молоді, Всесвітній день науки, а також Міжнародний день бухгалтерії.День мучениці Параскеви, День преподобного Іова.

11 листопада – Всесвітній день якості, Всесвітній день юзабіліті.

12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією, День фахівця з безпеки. День апостола і євангеліста Марка.

13 листопада – Міжнародний день сліпих.