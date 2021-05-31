Вихідні у червні 2021: скільки днів будуть відпочивати жителі України

Перший місяць літа так і віє теплом, атмосферою веселощів і очікуванням відпустки. Переживши зимові холоди й весняні грози, ми нарешті хочемо перевести подих й відчути трішки свободи. Скільки вихідних українці отримають у червні 2021 – дізнавайтесь у матеріалі.

Первісток літа – червень насичений не лише теплими днями, а й вихідними, яких так сильно чекають українці. Згідно з календарем, у червні 2021 року буде 10 офіційних вихідних (включаючи свята), а працювати доведеться 20 днів. Традиційно, якщо свято припадатиме на суботу чи неділю, то вихідний день переноситиметься на понеділок.

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Офіційні вихідні у червні 2021

У червні на жителів України очікують два свята, до яких прив'язані державні вихідні. Перше з них – велике християнське свято Трійця, яке віряни відзначатимуть 20 червня. Трійця випадає на неділю, тож вихідний переноситься на наступний робочий день – 21 червня. Таким чином, українці матимуть три вихідних поспіль з 19 червня по 21 червня включно.



Вихідні у червні 2021 / Фото 24 канал

День Конституції стане наступним святом, яке подарує працівникам України додатковий вихідний. Цю важливу для нашої держави подію відзначають 28 червня. Свято припало на понеділок, тож він буде вихідним. Українці знову матимуть триденний вікенд з 26 червня по 28 червня включно.

Календар свят у червні 2021

1 червня – Всесвітній день батьків, День захисту дітей

4 червня – Міжнародний день дітей-жертв агресії, День господарських судів

5 червня – Всесвітній день охорони довкілля

6 червня – День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, День журналіста

8 червня – Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна

9 червня – Міжнародний день друзів

10 червня – Вознесіння Господнє

12 червня – Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День працівників фондового ринку України

13 червня – День працівників легкої промисловості, День визволення Маріуполя від російських окупантів

14 червня – Всесвітній день донора

15 червня – День захисту людей похилого віку

16 червня – Міжнародний день сімейних грошових переказів



Календар свят на червень 2021 / Фото Pixabay