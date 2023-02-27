Календар на березень 2023: важливі свята та вихідні в першому місяці весни

У березні на українців очікують такі святкові дати як: Всесвітній день письменника (3 березня), Міжнародний жіночий день (8 березня), День українського добровольця (14 березня) і не тільки.

В Україні в березні офіційні вихідні будуть лише в суботу та неділю. Тобто українці матимуть 8 офіційних вихідних: 4 і 5 березня, 11 і 12 березня, 18 і 19 березня, 25 і 26 березня. Робочих днів буде – 23, повідомляє 24 Канал.

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Крім того, 8 березня не буде державним вихідним у першому місяці весни. Оскільки в Україні додаткові вихідні скасовані, через воєнний стан, який продовжено до 20 травня. Це передбачає закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Проте такі умови праці стосуються державних установ та підприємств. Натомість у приватних організаціях роботодавець може самостійно встановлювати графік роботи та відпочинку.

Календар свят на березень 2023

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони.

– Всесвітній день цивільної оборони. 3 березня – Всесвітній день письменника та Всесвітній день дикої природи.

– Всесвітній день письменника та Всесвітній день дикої природи. 8 березня – Міжнародний жіночий день.

– Міжнародний жіночий день. 9 березня – День народження Тараса Шевченка.

– День народження Тараса Шевченка. 12 березня – День землевпорядника.

– День землевпорядника. 14 березня – День українського добровольця.



Календар важливих дат у березні 2023 / Фото Canva