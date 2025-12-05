Вифлеємська зірка – один з головних символів Різдва. Перед святами українці активно цікавляться тим, як зробити зірку своїми руками й записуються на майстер-класи з її виготовлення. У матеріалі 24 Каналу читайте про те, що означає та символізує Вифлеємська зірка та чому вона настільки важлива сьогодні.

Цікаво Не Миколай і не Санта: хто приходить до неслухняних дітей у Європі та чому його бояться

Що символізує Вифлеємська зірка?

У Євангелії від Матвія йдеться про те, що саме Вифлеємська зірка привела мудреців до маленького Ісуса Христа. Вона зійшла над вертепом, де народився Син Божий, яскраво сяяла та показувала волхвам (також їх називають царями) дорогу зі сходу до Вифлеєму.

Так різдвяна зоря стала символом світла, що веде людину до добра, віри та надії. Вона асоціюється з перемогою світла над темрявою, появою чогось нового.

Що Різдвяна зірка означає в Україні?

Різдвяна зірка в Україні була традиційним елементом обряду колядування. Також її часто називали Звіздою. У давнину зірку виготовляли з решета, до якого приклеювали "промені" та прикрашали кольоровим папером, фольгою, стрічками чи китицями.

Часто її робили так, щоб Звізда могла обертатися навколо своєї осі. Існує давнє мистецтво виготовлення та оздоблення зірок – звіздарство.

Звізду виготовляли не просто так. З давніх-давен на Різдво українці групами ходили колядувати й віншувати по хатах своїх близьких та сусідів. У групі мав бути звіздар – той, хто несе Різдвяну зірку, та сповіщає щасливу звістку про народження Ісуса Христа.



Колядники зі звіздами / Фото Wiktionary

Традиція власноруч робити різдвяні зірки знову стала популярною в останні роки. Це цікаво навіть тим, хто раніше не був знайомий з колядуванням та автентичними традиціями періоду Різдва. Однак це зовсім не дивно. У час війни українці набагато сильніше почали цінувати те, що дарує їм відчуття дому й тепла.

Зріс також інтерес до давніх українських звичаїв, виросло бажання цікавитися своїм корінням та культурою. Крім того, виготовлення зірки – це свого роду терапевтичний процес, який може об'єднати всю сім'ю за спільною справою.