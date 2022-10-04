Віддання Воздвиження Хреста Господнього 2022: заборони та народні прикмети

Свято Віддання Воздвиження Хреста Господнього відзначають 4 жовтня, оскільки основне свято було 27 вересня. "Віддання" свята — це останній день попразництва. Ми підготували для вас народні повір'я та важливі заборони у цей день.

Передсвято – це один або декілька днів перед великим святом. Відповідно, післясвято має таку ж саму кількість днів. А віддання свята – це останній день післясвята, яке є більш урочисте за попередні, пише 24 канал.

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У 326 році в Єрусалимі був віднайдений втрачений хрест, на якому за переказами був розіп'ятий Ісус Христос. На згадку про цю подію на цьому місці був побудований храм Воскресіння Господнього, куди приходили християни з усього світу.

Хрест символізує не лише шматок дерева, на якому Ісус закінчив земний шлях, він також символізує усю християнську церкву, яка протягом багатьох століть зазнавала переслідувань та жахливого гноблення. Хрест це символ перемоги добра над злом.

За традицією у це свято в церквах відбуваються святкове служіння, під час якого священник заносить хрест у вівтар. Також віряни дотримуються посту з певними обмеженнями за рекомендаціями церкви.

Що не можна робити на Віддання Хреста Господнього / Фото "Canva"

Заборони у Віддання Хреста Господнього

Не варто займатися важкою фізичною працею, а також різними роботами по дому.

Не можна виконувати польову роботу.

Не можна сваритися, лихословити та бажати зла своїм ближнім.

Не можна вирушати в далеку подорож і залишати свій дім надовго.

Не можна відмовляти нужденним людям в допомозі.

Не можна влаштовувати гучні гуляння та святкування.

Заборони та прикмети на Віддання Хреста Господнього / Фото "Canva"

Прикмети на свято Відання Хреста Господнього