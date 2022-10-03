Віддання Воздвиження Хреста Господнього: що не можна робити у це свято

4 жовтня в Україні відзначають Віддання Воздвиження Хреста. Це останній день у періоді попразникування, який вирізняється своєю урочистістю після святкування основного свята. Як і кожне церковне свято воно також має свої певні заборони та обмеження.

Хрест Господній був віднайдений близько 326 року у часи правління імператора Костянтина, який легалізував у Римській імперії християнську церкву. Його мати Олена на прохання сина відправилася в експедицію, щоб віднайти хрест на якому був розіп'ятий Ісус Христос, пише 24 канал.

Читайте також Вихідні у жовтні 2022: що українці будуть святкувати та скільки вихідних нас очікує

За переказами одного разу імператору наснився сон, який віщував йому перемогу над ворогами-язичниками. Костянтину у видінні з'явився Ісус, який тримав в руці хрест і сказав йому такі слова: "Під цим знаком ти переможеш".

Після віднайдення хреста імператор наказав побудувати в Єрусалимі храм на честь Воскресіння Господнього. Згодом подія віднайдення хреста лягла в основу святкування Воздвиження Хреста Господнього. У церквах 27 вересня здійснюють обряд підняття хреста, а 4 жовтня відбувається "віддання" хреста, коли священник заносить хрест у вівтар.

Що не можна робити на свято Віддання Хреста Господнього / Фото "Canva"

Що не можна робити на Віддання Воздвиження Хреста Господнього

Зазвичай у цей свято віряни відвідують і дотримують посту, не вживають їжу тваринного походження, молока, яєць і риби.