Ще наші предки вважали День весняного рівнодення особливим та магічним періодом. Після нього ніч перестає володарювати й стає коротшою, а день навпаки збільшується. Чому цей день такий важливий, якою енергетикою володіє та що не рекомендується робити у нього – читайте далі.

День весняного рівнодення вважають астрономічним початком весни. Назва "рівнодення" є доволі цікавою і означає, що у всіх країнах світу ніч та день триватимуть однакову кількість часу.

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Дата та час весняного рівнодення у 2021 році

Щорічно дата весняного рівноденння є іншою, адже проміжок між весняним і осіннім рівноденням налічує близько 365,24 сонячних діб. У 2020 році рівнодення настало 20 березня о 05:49 ранку, а цьогоріч подія відбудеться у суботу 20 березня о 11:37 за київським часом.



День весняного рівнодення 2021: дата

День весняного рівнодення є періодом, насиченим потужною енергетикою. Саме в цей час планета Земля буде розташована під таким кутом до Сонця, що його промені будуть спрямовані на екватор. Ця подія є відчутною для кожної людини й дуже важливою для астрономії, адже таких особливих днів налічується лише декілька у році.

День весняного рівнодення: ритуали, які потрібно зробити 20 березня

Ще з давніх часів День весняного рівнодення дуже шанувався у наших предків. Люди вважали його магічною порою, яка має свій містичний сенс. Цього дня для людей відкривається маса можливостей в емоційному плані, якими треба правильно скористатися. Для того, щоб відкрити для себе енергетичні потоки не потрібно "вигадувати велосипед", адже є декілька простих ритуалів, які допоможуть вам притягнути добробут і вдачу.

Першим ділом у День весняного рівнодення необхідно прибрати оселю. Вірять, що вимітаючи і вимиваючи бруд, з дому викидаються злидні та хвороби. Чистота ж у День весняного рівнодення є чи не одним із найважливіших чинників, які впливатимуть на майбутнє. Тому, варто буде її притримуватись. Опісля прибирання необхідно порозставляти у кутках усіх кімнат дому по три копійки. Цей обряд відкриє для вас грошові потоки і найшвидшим часом після його проведення варто очікувати покращення фінансових справ.



День весняного рівнодення: ритуали

Наступним, що треба буде зробити – це позбавитись від старих речей, надщербнутого посуду й узагалі від усього непотребу, що у вас є. Поставте собі питання чи дійсно потрібні вам деякі речі, якими ви володієте; чи приносять вони вам задоволення; чи ви відчуваєте себе комфортно поруч з ними. Необов'язково нести все на смітник, адже, можливо, деякі ваші надбання є у хорошому стані. Варто подумати, що існують люди, які потребують допомоги, тож ви "уб'єте два зайці" – зробите добро іншим і відкриєте для себе двері до нового, позбавившись старого.

Популярним ритуалом на День весняного рівнодення є загадувати бажання й писати їх на папері. Є певні правила, яких варто дотримуватися: формулюйте свої плани чітко, до дрібниць (якщо ви хочете машину, то вказуйте назву марки, колір тощо); складайте свої плани в позитивній формі (подумки уявляйте, що ви вже маєте те, що хочете); проставляйте дату, до якої ви хотіли б здійснити бажане. Можна навіть спробувати намалювати своє бажання, аби підсилити віру у нього.



На День весняного рівнодення запишіть на папері бажання

У цей період часу відмовтесь від негативу. Якщо є речі, які вас турбують або викликають гнів чи сум, то теж напишіть їх на папері. Прочитайте всі образи вголос три рази й спаліть папірець, кажучи: " Я відпускаю і більше не приймаю". Так ви покажете, що більше не впустите у своє життя ці негаразди.

Приємним та водночас корисним стане ще один ритуал – очищення свого тіла. Увімкніть медитативну музику, розслабте своє тіло, викиньте усі погані думки зі своєї голови, і просто постійте в душі під протічною водою. Потік води дозволяє змити увесь негатив і наповнити бадьорістю.

Що потрібно зробити у День весняного рівнодення 2021